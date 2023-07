Elektrischer BMW CE 02: Will weder Roller noch Motorrad sein

Mit dem CE 02 stellt BMW ein ungewöhnliches Elektro-Zweirad vor. Gedacht ist es vor allem für den Stadtverkehr - und für eine junge Zielgruppe.

BMW CE 02: Der "eParkourer" wird in zwei Leistungsstufen angeboten. Hersteller

Alle Welt redet vom E-Auto. Weitgehend unbemerkt vollzieht sich dagegen die elektrische Revolution auf zwei Rädern. In Gestalt der Live Wire hat sich selbst Harley-Davidson schon auf ein E-Motorrad eingelassen, und im innerstädtischen Bereich gelangen zunehmend leise und lokal emissionsfreie Elektroroller zum Einsatz.

Start im Frühjahr

Mit dem CE 02 bringt BMW im kommenden Frühjahr ein elektrisches Zweirad auf den Markt, das weder Motorrad noch Scooter sein will. Was aber dann? "Ein eParkourer", heißt es aus München, was sich ein bisschen nach "Parkuhr" anhört, tatsächlich aber mit der Trendsportart Parkour zu tun hat, einer Art Hindernislauf durch die City.

Elektrisches Duo: Den CE 04 (links) gibt es schon seit zwei Jahren, im kommenden Frühjahr folgt der CE 02. Hersteller

Angesagt ist Parkour vor allem beim Jungvolk, das BMW mit dem CE 02 denn auch vorwiegend adressiert. Die bis zu 95 km/h schnelle Ausbaustufe mit 11 kW/15 PS kann ab einem Alter von 16 Jahren und mit Führerschein A1 gefahren werden, die auf 4 kW/5 PS gedrosselte Variante ist sogar schon ab 15 Jahren zu bewegen, es genügt die AM- beziehungsweise die Auto-Fahrerlaubnis, die Geschwindigkeit wird auf 45 km/h eingebremst.

90 Kilometer Reichweite

Die Reichweite beläuft sich je nach Leistungsstufe auf rund 90 beziehungsweise 45 Kilometer, das ist nicht berühmt, sollte aber für den Stadtverkehr reichen. Zum Aufladen der herausnehmbaren, aber noch nicht näher spezifizierten Batterie liegt dem CE 02 ein 0,9-kW-Ladegerät für die Haushaltssteckdose bei, für das stärkere Modell gibt es optional ein 1,5-kW-Schnellladegerät.

Eigenständiges Design: Vor allem das Jungvolk soll den CE 02 cool finden. Hersteller

Zur Serienausstattung zählen unter anderem ABS, elektronische Schlupfkontrolle, Scheibenbremsen vorn und hinten, LED-Licht, Rückwärtsgang TFT-Display, USB-C-Ladebuchse sowie die Fahrmodi "Flow" und "Surf", das sportliche Programm "Flash" lässt sich als Ergänzung hinzubuchen. Mit 75 Zentimetern fällt die Sitzhöhe eher niedrig aus, 132 Kilogramm weisen den CE 02 als Leichtgewicht aus.

Preise ab 7500 Euro

Die Preise für das 11-kW-Modell beginnen bei nicht unbedingt jugendkompatiblen 8500 Euro, wer sich mit der 4-kW-Version begnügt, zahlt 1000 Euro weniger. Produziert wird das neue Elektro-Bike in Indien beim BMW-Kooperationspartner TVS.