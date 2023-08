'Eldos' und Borussia Dortmund gehen getrennte Wege

Der langjährige BVB-FIFA-Profi Eldin 'Eldos' Todorovac und Borussia Dortmund trennen sich. Der Grund ist ein Kriterium der Kaderzusammenstellung für die erste VBL-Saison des Klubs.

Drei Jahre lang spielte Eldin 'Eldos' Todorovac für Borussia Dortmund. In diesem Sommer endet jedoch diese Reise, wie die Schwarz-Gelben bekannt gaben. "In der gemeinsamen Zeit hat er sich zu einem erfolgreichen eSportler und Influencer entwickelt, der mit seinen Teamkollegen spannende Momente für die Fans kreiert hat", heißt es in der Mitteilung.

Wohnort wird zum K.-o.-Kriterium

Zur kommenden Saison nimmt der BVB erstmals an der Virtual Bundesliga (VBL) teil, weshalb "ein wichtiges Kriterium für die Zusammenstellung des Kaders" die "räumliche Nähe" zur Stadt Dortmund sei. "Das Ziel lässt sich leider nicht mit den Bestrebungen von Eldin zusammenbringen, der seinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Wien sieht. Daher werden sich die Wege in der neuen Saison trennen", schreibt der Verein. Damit endet eine Ära, die während einer äußerst herausfordernden Zeit begann

April 2020. Die Corona-Pandemie hatte erstmals die Gesellschaft in die Knie gezwungen, das soziale Leben kam weitestgehend zum Erliegen. Der Fußball bildete keine Ausnahme, weshalb die Deutsche Fußball-Liga die "Bundesliga Home Challenge" veranstaltete. 29 Klubs aus der Bundesliga und 2. Liga nahmen am FIFA-20-Turnier teil, auch Schiedsrichter Deniz Aytekin griff zum Controller.

Entdeckung bei der "Bundesliga Home Challenge"

Was noch keiner ahnte: Der Übergangswettbewerb war der Innovationstreiber in Sachen eFootball bei Borussia Dortmund. "Obwohl wir kein Setup hatten und auch keine große Erfahrung, wollten wir die Liga unterstützen", erklärte Jannis Jersch, Manager Digital beim BVB, in einem Gespräch mit kicker eSport über den speziellen Weg der Schwarz-Gelben im eSport.

Letztlich suchte der Klub im April 2020 einen FIFA-Profi, der mit den beiden damaligen Profi-Fußballern Achraf Hakimi und Leonardo Balerdi das Team für das Turnier bildete. Über eine Agentur entstand schließlich der Kontakt zum BVB-affinen YouTuber Erné Embeli und eben Eldin 'Eldos' Todorovac. Wohin dessen weiterer Weg nun führt, ist unklar. Ende September oder Anfang Oktober will Todorovac sich zu seiner Zukunft äußern. Ein Engagement bei einem anderen VBL-Teilnehmer scheint aufgrund des Wohnsitzes von 'Eldos' allerdings unwahrscheinlich.