Depay entscheidet vom Punkt: Barça bezwingt Elche knapp

Der FC Barcelona empfing nach sieben Spielen ohne Niederlage den FC Elche. Barça drehte dank zweier Jokertore einen 0:1-Rückstand und sammelte drei wichtige Zähler.

Traf für den FC Barcelona spät vom Punkt: Memphis Depay. AFP via Getty Images

Barça kam in den vergangenen Pflichtspielen wieder zurück in die Spur und wollte nach dem überzeugenden Sieg gegen Bilbao weitere wichtige Zähler im Rennen um die Champions-League-Plätze sammeln. Dabei startete unter anderem Dembelé, der sich am vergangenen Wochenende mit drei Scorerpunkten von der Bank für die Startelf beworben hatte.

Zäher Beginn der Blaugrana

Barça erwischte einen guten Start und riss die Kontrolle bereits früh an sich. Elche verkaufte sich aber nicht unter Wert und hielt das Tempo des Favoriten mit - speziell Mojica stellte Dani Alves mit seinen Vorstößen vor große Probleme. Der Elche-Linksverteidiger trat dann aber etwas unverhofft im eigenen Spielaufbau in den Mittelpunkt, als er den Ball verlor und in letzter Sekunde rettete (17.). Der FC Barcelona verlagerte das Spiel gegen ein tiefstehendes Elche weit vor den gegnerischen Kasten und erhöhte den Druck: Nach Dembelés misslungenem Lupfer wurde Frenkie de Jongs Nachschuss aber auf der Linie geklärt (27.).

Nach dieser Gelegenheit bissen sich die Blaugrana die Zähne immer häufiger an der Defensive der Hausherren aus und Highlights waren somit auf beiden Seiten bis kurz vor dem Seitenwechsel vorerst Fehlanzeige: Dann aber verpasste Tete Morente das 1:0 für Elche (38.) und der Niederländer de Jong ließ im direkten Gegenzug seine zweite Großchance für Barça liegen (39.).

Pedri als unverhoffter Vorbereiter: Fidel trifft

Der letzte Hochkaräter des ersten Durchgangs mündete dann aber wiederum in einem Gegentreffer für den FC Barcelona: Pedris gewonnener Pressschlag entpuppte sich als Steilpass für Fidel, der im Eins-gegen-eins gegen ter Stegen ins rechte Eck vollstreckte (44.).

Ferran Torres gleicht aus

Barça stand nach dem Gegentor bereits zu Beginn des zweiten Durchgangs unter Zugzwang und erhöhte die Schlagzahl. Der für Gavi eingewechselte Ferran Torres verlieh dem Spiel der Blaugrana frischen Schwung und sorgte immer wieder für Gefahr. Erst traf er aber noch die falsche Entscheidung (47.) und vergab dann aus fünf Metern (53.), ehe er seinen Debüttreffer in der Liga im Barça-Dress erzielte (60.). Zuvor hatte Jordi Alba eine Flanke mustergültig zum Joker, der nur noch einschieben musste, abgelegt.

Ferran Torres hatte dann direkt die Chance zum Doppelschlag, verfehlte aber das linke Kreuzeck (64.), bis ter Stegen beim Konter mit einer Glanztat zur Stelle war und einen erneuten Rückstand verhinderte (65.). Vor der Schlussphase nahmen beide Mannschaften etwas Tempo raus und brachten frisches Personal auf den Rasen.

Handelfmeter nach VAR-Eingriff: Depay verwandelt

Die letzten Minuten eröffnete dann abermals Ferran Torres, der drei Topgelegenheiten nicht in einen weiteren Treffer ummünzen konnte (77., 78., 81.). Nach einer Flanke vom ebenfalls eingewechselten Depay bekam Barça mit Anbruch der Schlussphase dann aber einen Handelfmeter zugesprochen: Der Niederländer flankte Barragan, der minimal mit dem Arm zuckte, zuvor an die Hand und verwandelte dann souverän vom Punkt in den rechten Winkel (84.).

Elche lag also zurück und stand mit dem Rücken zur Wand: Die Hausherren warfen alles nach vorne und forderten nach Jordi Albas Handspiel ebenfalls einen Elfmeter, der aber aufgrund der geringen Distanz nicht gegeben wurde (88). In der Nachspielzeit parierte dann ter Stegen auf Seiten der Blaugrana einen Kopfball nach einer Ecke mit einer Glanztat und hielt den Sieg fest (90.+5).

Der Dreier hievt Barça auf Rang drei und baut die Serie von ungeschlagenen Partien auf acht aus. Am Donnerstag empfängt Barcelona dann Galatasaray Istanbul im Achtelfinale der Europa League (21 Uhr, LIVE! bei kicker).