eLaLiga-Geschichte geschrieben: Atletico gewinnt eLaLiga Cup in neuem Format

Atletico Madrid hat sich am Samstag den ersten Titel der Saison gesichert: Das rot-weiße FIFA-Duo der Hauptstädter gewann den eLaLiga Cup.

Auf dem realen Rasen trennen Atletico Madrid nach 27 La-Liga-Spieltagen satte 17 Punkte von Stadtrivale Real Madrid und der Tabellenspitze. Das Projekt Meisterschaft scheint für 2022/23 abgehakt, auch in der Copa del Rey sind die "Colchoneros" nicht mehr vertreten.

In FIFA 23 wiederum konnten die "Rojiblancos" am Wochenende jubeln: Das Atletico-Duo aus Andoni 'Andonii' Martin und Diogo 'tuga810' Pombo sicherte sich den Titel des eLaLiga Cups. Zur Halbzeit der regulären Saison im spanischen FIFA-Oberhaus spielten acht Klubs am Samstag den mit 50.000 Euro Preisgeld dotierten K.-o.-Wettbewerb aus. 'Andonii' und 'tuga810' durchschritten den Turnierbaum ohne eine einzige Niederlage.

Halbfinal-Sieg gegen zweifachen Einzelmeister

Zum Auftakt im Viertelfinale wartete Außenseiter RCD Mallorca, den Atletico in seriöser Manier mit 2:0 nach zwei Partien (2:0 und 0:0) im 2vs2 bezwang. Eine nominell deutlich härtere Nuss hatten 'Andonii' und 'tuga810' im anschließenden Halbfinale zu knacken: Real Valladolid schickte Ander 'Neat' Tobal und Henrique 'Zezinho' Lempke ins Rennen. Ersterer hatte sich 2020 und 2021 jeweils zum spanischen Einzelmeister gekrönt.

Die Madrilenen machten schon im ersten Durchgang alles klar, den 3:0-Vorsprung ließen sie sich im Rückspiel (0:1) nicht mehr nehmen. Kleiner wurden die Aufgaben im Grand Final des eLaLiga Cup jedoch nicht: Das Duell mit Betis Sevilla bedeutete ein Aufeinandertreffen mit dem Argentinier Matias 'Matias' Bonanno und dem Spanier Alejandro 'H1dalgo' Hidalgo. Das Finale sollte nicht nur auf dem Papier für eine Spannungssteigerung sorgen.

Eintrag in spanische eSport-Geschichtsbücher

Nach einem 2:2-Remis zeichnete sich vor dem Rückspiel noch keine Tendenz ab, die Initialzündung verschaffte Atletico schließlich der virtuelle Schiedsrichter. Dieser zeigte in der 19. Ingame-Minute auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Madrilenen zur Führung. Für die Vorentscheidung sorgten 'Andonii' und 'tuga810' schließlich zum viel zitierten psychologisch perfekten Zeitpunkt: In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellten sie auf 2:0.

Mit dem 3:0 in der 79. Ingame-Minute war der Triumph quasi eingetütet, Betis konnte in der Schlussphase nur noch auf 1:3 verkürzen. Das Atletico-Duo sicherte sich den Löwenanteil am Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro - und einen kleinen Eintrag in die spanischen eSport-Geschichtsbücher. Der eLaLiga Cup 2023 war das erste 2vs2-Event der Liga-Historie, in den Jahren zuvor war das Turnier als Einzelwettbewerb ausgetragen worden.