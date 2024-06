El-Zein löst Vertrag in Sandhausen auf

Abu-Bekir El-Zein verlässt den SV Sandhausen. Beide Seiten haben den gemeinsamen Vertrag aufgelöst, über weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart. 2022/23 war der heute 21-jährige Mittelfeldmann aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund an den Hardtwald gewechselt, in der abgelaufenen Spielzeit steuerte er drei Tore und drei Vorlagen in 30 Pflichtspielen bei.