El Sheiwi und Wustinger: Wenn eine Verletzungsmisere zusammenschweißt

Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger arbeiten auf Malta an ihrem Comeback. Während sich Wustinger das Kreuzband zweimal gerissen hat, muss sich El Sheiwi gar schon zum dritten Mal zurückkämpfen. Die gemeinsame Leidenszeit hat für das Duo aber auch etwas Positives.

Die Verletzungshistorie der beiden Austria-Jungspunde Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger liest sich wie ein schlechter Film. Verletzung, Comeback, Verletzung, Comeback. Ein Kreislauf, den sich kein Spieler wünscht. Schon gar nicht, wenn die Zeit zwischen den Verletzungen so gering ausfällt wie bei den beiden Austria-Akteuren. Und schon gar nicht, wenn die Diagnose ein Kreuzbandriss ist.

El Sheiwi (19) kann davon ein Lied singen. Dreimal setzte ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht. Nach seinem ersten im Dezember 2021 feierte er im September 2022 sein Comeback. In Spiel eins nach der Verletzung, auswärts in Hartberg, folgte die nächste Hiobsbotschaft: wieder Kreuzbandriss, diesmal im linken Knie. Als wäre das alles nicht genug, riss sich El Sheiwi das Kreuzband ein drittes Mal. Dabei schaffte es der Youngster zuvor erst gar nicht zu einem Comeback, zog er sich die Verletzung doch im Training zu.

Nicht deutlich kürzer war die Leidenszeit bei Wustinger (20). Auch er hat das Kreuzband sein Jahren zum Feind. Erstmals riss sich der Mittelfeldspieler das Band im August 2022. Nach langer Reha wurde Wustinger mit Saisonende wieder fit und gab beim Austria-Kooperationsverein Stripfing sein Comeback. Doch auch bei ihm folgte schnell der nächste Rückschlag: Mitte Juli 2023 war das Kreuzband erneut ab.

Wustinger über El Sheiwi: "Einer meiner besten Freunde"

Den Ehrgeiz haben beide trotz ihrer Verletzungsmisere nie verloren. Im Gegenteil. Wustinger ist drauf und dran, sich ein zweites Mal zurückzukämpfen, El Sheiwi gar ein drittes Mal. Weil sich die Zwangspausen der beiden überschnitten und sie deshalb viel Zeit miteinander verbrachten, entwickelte sich eine enge Freundschaft. "Es sind jetzt fast eineinhalb Jahre, die wir quasi täglich gemeinsam in der Kraftkammer verbringen - da hat man schon viel zu plaudern. Wir treffen uns auch privat, er ist einer meiner besten Freunde, das ist schon richtig lässig", erzählt Wustinger im Gespräch auf der "Vereinsseite".

Aktuell weilt das Duo mit dem Team im Trainingslager auf Malta. Dass es mit der Mannschaft die Reise auf die Mittelmeerinsel antreten durfte, ist für Wustinger nicht selbstverständlich: "Ich habe mich echt gefreut und habe gleich an die Zeit, die ich mit meinen Teamkollegen verbringen kann, gedacht, die einem natürlich abgeht, wenn man als verletzter Spieler in der Reha nur individuell arbeitet."

Doch wie steht es um ein baldiges Comeback der beiden? Noch sind Zweikämpfe zwar kein Thema, El Sheiwi ist aber nicht mehr so weit davon entfernt, liegt seine Verletzung ja bereits gut sieben Monate zurück. Er kann bereits positionsspezifisch arbeiten, auch schnelle Richtungsänderungen sind schon möglich. Und auch Wustinger kann immer öfter am Platz trainieren. "Die Kraftkammer gehört natürlich dazu, aber der Fußballplatz ist das, worauf man sich als Spieler freut, da arbeitet man hin." Geduld ist beim Youngster zwar nach wie vor gefragt, dennoch zeigt er sich optimistisch: "Vom Knie her ist es gerade wirklich top. In der Reha muss man viele kleine Schritte durchlaufen, aber darauf bin ich schon vorbereitet, weil ich das alles schon einmal durchgemacht habe. Aktuell geht es mir aber super."