El Shaarawy nutzt Torwartfehler, Ex-Bremer Caldirola trifft satt: Roma und Mourinho hadern

Serie A - Highlights by DAZN 03.05.2023

5:07Ein kurioser Patzer von Monzas Hintermannschaft nach einem kurz ausgeführten Abstoß brachte die AS Rom die an diesem 33. Spieltag die Führung, doch der Ex-Bremer Luca Caldirola verhinderte mit seinem Treffer den Auswärtssieg. José Mourinho verabschiedete sich schon vor Abpfiff in die Katakomben.