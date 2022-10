Eklat um Waldhof-Stadionsprecher: Klub distanziert sich

Vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg würdigte der Stadionsprecher des SV Waldhof Mannheim offenbar einen verstorbenen Neonazi. Der Drittligist distanziert sich.

Das DFB-Pokal-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg hat für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim unangenehme Folgen - nicht wegen der 0:1-Niederlage, sondern wegen eines Vorfalls vor dem Anpfiff.

Stadionsprecher Stephan Christen hatte am Dienstagabend die Aufstellung zwei verstorbenen Personen gewidmet. Bei einem davon handelte es sich laut der "Rheinpfalz" um einen bekannten Neonazi, der unter anderem fünf Jahre lang für die NPD im Mannheimer Stadtrat saß und wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Gewaltdelikten mehrfach vorbestraft war. Zwischen 2014 und 2016 soll Waldhof gegen ihn außerdem ein Stadionverbot verhängt haben.

"Die Aktion war nicht mit den Verantwortlichen abgesprochen"

"Diese Aktion war vor der Partie nicht mit den Verantwortlichen abgesprochen", teilte Waldhof noch am Abend in einer Stellungnahme auf Facebook mit. "In einer ersten Aufarbeitung versicherte uns Stephan Christen, die Personen und deren Vita nicht gekannt zu haben. Er wollte wie in den 29 vorangegangen Jahren üblich, ihm privat zugetragene Wünsche eigenständig erfüllen."

Man wolle nun eine klare Regelung für die Zukunft schaffen, welche Menschen genannt werden dürfen, wer eine Schweigeminute erhalte und wann ein Trauerflor getragen werde.

Der Verein distanziere sich - genau wie der Stadionsprecher - "weiterhin von rechtsradikalem Gedankengut", so die Mannheimer. "Wie gewohnt werden wir auch weiterhin positive Zeichen für Vielfalt setzen."

Waldhof, in der 3. Liga derzeit Tabellenachter, hatte das Zweitrundenspiel gegen Nürnberg nach einem Eigentor von Verteidiger Gerrit Gohlke in der 63. Minute knapp verloren.