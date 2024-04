Eklat um Keita: Werder-Profi verweigert Anreise nach Leverkusen

Naby Keita war auch für das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen nicht für die Startelf vorgesehen. Doch anstatt gegen die Werkself auf der Bremer Bank Platz zu nehmen, sorgte der 29-Jährige für einen Eklat.

Erst am Freitag hatte Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner betont, angesichts drei gesperrter Spieler sowie mehrerer Verletzter brauche er "jetzt jeden Mann in den letzten Spielen" und fügte an: "Und da gehört Naby sicherlich auch dazu." Doch eben dieser Naby Keita hat dem Team nun aber offenbar die Unterstützung versagt.

Für das Spiel gegen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen am Sonntag war Keita nicht für die Startelf vorgesehen, doch anstatt sich auf die Bank zu setzen, schrieb der 29-Jährige das nächste Kapitel in der bislang glücklosen Beziehung zwischen Werder und dem Mittelfeldspieler.

"Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren", erklärte Leiter Profifußball Clemens Fritz in einem Statement am Sonntag kurz vor Anpfiff des Duells mit Leverkusen.

Konsequenzen sollen am Montag besprochen werden

Die Zukunft von Keita in Bremen ist damit offen. "Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen", sagte Fritz. Keitas Laufbahn im Werder-Trikot könnte somit nach nur einem Jahr schon wieder vorbei sein.

Erst im vergangenen Sommer wechselte er vom FC Liverpool an die Weser. Auch aufgrund von Verletzungen stand er bislang allerdings nur fünfmal in der Bundesliga auf dem Rasen, nur einmal von Beginn an (kicker-Notenschnitt 4,5). In der Länderspielpause wurden seine Defizite ein weiteres Mal deutlich, auch seither konnte er teilweise nur dosiert trainieren. Nun hat er sich selbst erneut ins Abseits manövriert.

