Eklat nach Schlusspfiff: Cristiano Ronaldo entschuldigt sich

Cristiano Ronaldo sorgte am Samstag nach Manchester Uniteds 0:1 bei Everton für einen Aufreger - und gab sich danach reumütig.

Falls Cristiano Ronaldo über den Sommer hinaus bei Manchester United bleibt, könnte er mit 37 Jahren noch eine Premiere als Fußballprofi erleben: Europa-League-Spiele.

Nach dem 0:1 beim Abstiegskandidaten FC Everton, der sich hoffnungslos im freien Fall zu befinden schien, rückt die Champions-League-Qualifikation für den Premier-League-Siebten in immer weitere Ferne. Der Aufreger des Spiels ereignete sich am Samstag im Goodison Park trotzdem erst nach dem Schlusspfiff.

Als Ronaldo vom Rasen Richtung Spielertunnel humpelte - er hatte am linken Schienbein eine blutige Wunde davongetragen -, schlug er offenbar einem jungen Fan das Smartphone aus der Hand, das krachend zu Boden fiel. Und weil Umstehende die Szene mit ihren Handys festhielten, verbreitete sie sich im Internet rasend schnell.

"Es ist nie leicht, in schwierigen Momenten, wie wir sie gerade erleben, mit seinen Emotionen umzugehen. Trotzdem müssen wir immer respektvoll und geduldig sein und ein gutes Beispiel für all die jungen Menschen abgeben, die dieses wunderschöne Spiel lieben", schrieb Ronaldo am Abend auf seinen Social-Media-Kanälen.

"Ich möchte mich für meinen Ausraster entschuldigen und, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel im Old Trafford anzuschauen - als Zeichen des Fairplays und Sportsgeists", so der Portugiese weiter. Am Samstag empfängt United Schlusslicht Norwich City.