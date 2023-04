Eklat in Liverpool: Linienrichter versetzt Robertson Ellenbogenschlag

In der Halbzeitpause des Premier-League-Spiels zwischen Liverpool und Arsenal ist es zu einem Eklat gekommen - den sich Jürgen Klopp hinterher bewusst nicht noch einmal anschaute.

Nicht nur Jürgen Klopp nannte das, was sich am Ostersonntag zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal abspielte, ein "Spektakel" - doch das rückte nach dem Abpfiff schnell in den Hintergrund. Offenbar waren die Zuschauer in einer kochenden Anfield-Atmosphäre nicht nur Zeugen eines rasanten 2:2-Unentschiedens geworden, sondern auch einer Tätlichkeit eines Linienrichters.

TV-Bilder belegen, wie Constantine Hatzidakis Liverpools Linksverteidiger Andy Robertson kurz nach dem Halbzeitpfiff einen Ellenbogenschlag gegen den Hals versetzt. Robertson hatte zuvor den verbalen Kontakt zum 38 Jahre alten Engländer gesucht und war ihm auch körperlich nahegekommen, ehe dieser plötzlich mit dem rechten Ellenbogen ausschlug und Robertson klar traf.

Der sichtlich perplexe Schotte und seine Teamkollegen beschwerten sich umgehend bei Referee Paul Tierney, der kurz darauf Robertson die Gelbe Karte zeigte. Medienberichten zufolge war Klopps Schützling in den Katakomben außer sich über das, was er gerade erlebt hatte.

Noch während die Partie lief, kündigte die englische Schiedsrichter-Behörde PGMOL eine Untersuchung an. Man habe "Kenntnis von dem Zwischenfall", teilte sie mit. "Wir werden die Angelegenheit nach Beendigung des Spiels eingehend prüfen."

Klopp: "Anscheinend sprechen die Bilder für sich"

Klopp hielt sich nach dem Schlusspfiff mit Kommentaren zu der aufsehenerregenden Szene zurück. "Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen", sagte er unter anderem bei "Sky" und erklärte: "Ich habe es bewusst nicht geguckt, damit ich jetzt hier nicht in Schwierigkeiten kommen kann. Ich habe gehört, dass etwas vorgefallen ist, aber ich habe auch gehört, dass die Bilder anscheinend für sich sprechen."

In einem teils hitzigen Spiel hatte Schiedsrichter Tierney insgesamt acht Gelbe Karten verteilt. Doch auf keinen Spieler, sondern auf seinen Assistenten dürfte nun ein unangenehmes Nachspiel zukommen.