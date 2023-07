Eklat bei der Fecht-WM: Sitzstreik nach verweigertem Handschlag

Anna Smirnova saß auf einem Plastikstuhl mitten auf der Planche und wollte nicht gehen. 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten protestierte die Russin nach dem umstrittenen Ende ihres WM-Kampfs gegen die ukrainische Fecht-Olympiasiegerin Olha Charlan. 45 Minuten dauerte der Sitzstreik schließlich, erst dann trat Smirnova den Rückzug an.

Vorausgegangen war ein denkwürdiges Säbelgefecht mit einem noch denkwürdigeren Ende. Lange war fraglich, ob Fechtstar Charlan in Mailand überhaupt gegen Smirnowa antreten würde. Sie tat es - und gewann klar mit 15:7, begleitet von "Slawa Ukraini" ("Ruhm der Ukraine")-Rufen ihrer 20-köpfigen Delegation. Es war außerhalb des Tennis der erste sportliche Wettbewerb zwischen der Ukraine und Russland seit Beginn des Krieges.

Vor dem Kampf deutete nichts auf eine Eskalation hin. Charlan hatte zwar schon vor der WM im AFP-Interview angekündigt, wie ihre Vorbilder im Tennis auf einen Handschlag mit Russinnen verzichten zu wollen ("Ihr Land bombardiert und tötet unsere Landsleute"). Doch am Donnerstag gingen beide Kontrahentinnen zunächst sogar kurz aufeinander zu, kreuzten die Klingen.

Nach dem Gefecht wollte Smirnova aber mehr: Die Russin streckte ihre linke Hand aus und trat Charlan entgegen. Die Ukrainerin schüttelte jedoch nur kurz den Kopf und hielt ihr stattdessen den Säbel entgegen. Hände schütteln, so viel wurde deutlich, wäre dann doch etwas zu viel des Guten.

Diskussionen an der Planche: Olga Charlan mit ihrem Trainer in Mailand. AFP via Getty Images