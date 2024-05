Ekitiké will hoch hinaus: "Ich setze mir keine Grenze"

Die Formkurve der meisten Eintracht-Profis zeigte in der Rückrunde nach unten. Winter-Neuzugang Hugo Ekitiké blüht dagegen seit einigen Wochen auf und ist aktuell der größte Hoffnungsträger in der Offensive. Am Mittwoch ließ er in einer Medienrunde die ersten Monate in Frankfurt Revue passieren.

Ausdruck des Wohlfühlfaktors: Frankfurts Hugo Ekitiké mit Eintracht-Anglerhut. IMAGO/Beautiful Sports