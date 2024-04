Ekitiké weit vorne: Die Rekordtransfers von Eintracht Frankfurt

Filip Kostic - 6 Millionen Euro

Nachdem Filip Kostic schon in der Spielzeit 2018/19 vom HSV nach Frankfurt ausgeliehen war, verpflichtete die Eintracht den linken Außenbahn-Spieler im Sommer 2019 für 6 Millionen Euro fest. Drei erfolgreiche Jahre später verlor die SGE Kostic an Juventus Turin, erhielt aber eine Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro. IMAGO/Laci Perenyi