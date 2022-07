Ejuke in der Warteschleife - Dardai-Assistent Hamzagic zurück

Während Hertha BSC im britischen Rekordsommer weiter am Feinschliff für die neue Saison arbeitet, sitzt Neuzugang Chidera Ejuke (24) in Berlin fest.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Die Titelzeile der Boulevard-Zeitung Sun brachte den Aggregatszustand des Landes auf den Punkt: "Britain is melting." Großbritannien ist am Schmelzen - und hat laut vorläufigen Daten am Dienstag den heißesten Tag seit Beginn der Temperatur-Aufzeichnungen erlebt. Der Wetterdienst Met Office vermeldete am späten Vormittag, dass in Charlwood in der im Südosten gelegenen Grafschaft Surrey 39,1 Grad Celsius gemessen wurden. Der bisherige Temperaturrekord in Großbritannien, wo es weit weniger Klimaanlagen als in Kontinentaleuropa gibt und inzwischen Teile des Bahnverkehrs lahmliegen, lag bei 38,7 Grad und war 2019 in Cambridge erfasst worden.

Hitzerekorde auf der Insel: Schwarz passt Trainingspläne an

Hertha, seit einer Woche im Trainingscamp im St. George’s Park vor den Toren von Burton upon Trent, passt sich den äußeren Umständen an. Wie schon tags zuvor stand auch am Dienstag lediglich eine Trainingseinheit auf dem Platz an, am Nachmittag arbeiteten die Profis im Kraftraum. Individuell trainierten am Dienstag sieben Spieler: Santiago Ascacibar, Stevan Jovetic, Filip Uremovic, Jurgen Ekkelenkamp, Fredrik Björkan, Myziane Maolida und Maximilian Mittelstädt, der tags zuvor einen Schlag auf den Zeh abbekommen hatte. Der Staff um Chefcoach Sandro Schwarz, der am Montag noch ein Fußball-Tennis-Match an die Einheit drangehängt hatte, verzichtete am Dienstag auf eine Revanche. Zu Beginn der intensiven Einheit waren es 35 Grad, im Laufe der knapp 80 Trainingsminuten stieg die Quecksilbersäule auf knapp 40 Grad.

Ejukes Integration muss warten

Die Hoffnung auf eine zügige Integration von Neuzugang Chidera Ejuke schwindet derweil immer mehr. Auch am Dienstagmittag gab es keine positiven Signale aus Berlin, wo sich der Nigerianer seit seiner Ankunft aus Moskau vor einer Woche fit hält.

Unverändert fehlt dem Linksaußen, der seinen Vertrag bei ZSKA Moskau bis zum 30. Juni 2023 ausgesetzt und für ein Jahr bei Hertha unterschrieben hat, ein Visum für Großbritannien. Zuvor hatte er bereits in Moskau tagelang auf sein Visum für Deutschland warten müssen. Dass Ejuke gar nicht mehr nachreist ins Trainingslager, das am Samstag mit dem Testspiel bei West Bromwich Albion endet, wird immer wahrscheinlicher.

Dardai-Assistent Hamzagic als Schnittstelle nach oben

Unterdessen hat der Klub am Dienstag die Rückkehr des langjährigen Pal-Dardai-Assistenten Admir Hamzagic bekanntgegeben. Der 36-Jährige, der Dardai in beiden Amtszeiten bei den Profis (Februar 2015 bis Juni 2019, Januar 2021 bis November 2021) und zuvor auch in der U 15 und U 16 assistiert hatte, fungiert ab sofort als Übergangstrainer in der Akademie - für die Talente an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Männerbereich.