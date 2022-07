Ejuke auf dem Platz - Jovetic zurück

Kaum da - und schon mittendrin: Nur wenige Stunden nach seiner Ankunft im Hertha-Camp in England stand Neuzugang Chidera Ejuke (24) gleich auf dem Platz.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Der nigerianische Nationalspieler, der in Berlin mehrere Tage auf sein Visum für Großbritannien warten musste, war in der Nacht zum Donnerstag im Trainingslager-Quartier des Bundesligisten vor den Toren von Burton upon Trent eingetroffen.

Schwarz plant Ejuke links als Stammbesetzung ein

Bei der Einheit am Donnerstagvormittag stand der Flügelspieler, der seinen Vertrag bei ZSKA Moskau für ein Jahr ausgesetzt hat und bis Juni 2023 auf Leihbasis für Hertha spielen wird, erstmals mit seinen neuen Kollegen auf dem Platz. Klar ist: Ejuke, der sich zuletzt in Berlin mit Athletiktrainern aus Herthas Akademie fitgehalten hatte, ist als Stamm-Linksaußen in Schwarz‘ 4-3-3-System eingeplant.

Quartett um Jovetic kehrt auf den Platz zurück

Zugleich kehrte am Donnerstag mit Stevan Jovetic, Jurgen Ekkelenkamp, Myziane Maolida und Fredrik Björkan ein Quartett ins Mannschaftstraining zurück, das zuletzt wegen Blessuren nur individuell trainieren konnte.

Der am Abend zuvor im Testspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest (1:3) wegen Adduktorenproblemen ausgeschiedene Dong-Jun Lee fehlte am Donnerstag erwartungsgemäß. Marton Dardai, Derry Scherhant, Maximilian Mittelstädt, Filip Uremovic und Rune Jarstein arbeiteten individuell. Für den Nachmittag ist keine Trainingseinheit angesetzt.