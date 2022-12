Eitberger triumphiert in Park City - Eis-Sprinterinnen laufen Rekord

Dajana Eitberger aus Ilmenau hat den deutschen Rennrodlerinnen auf der dritten Weltcup-Station im US-amerikanischen Park City den ersten Sieg in diesem Winter beschert.

Eitberger, Olympiazweite von 2018, fuhr am Samstag (Ortszeit) in beiden Durchgängen auf der klassischen Strecke jeweils die Bestzeit heraus. Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) hatte nach dem ersten Lauf im Utah Olympic Park noch direkt hinter ihrer Teamkollegin gelegen, musste dann aber mit der nur drittbesten Zeit im zweiten Durchgang noch die Amerikanerin Emily Sweeney vorbeilassen. Anna Berreiter aus Berchtesgaden als Vierte und Merle Fräbel aus Suhl als Elfte komplettierten das Resultat der deutschen Solistinnen auf der Olympiabahn von 2002. Die Österreicherin Madeleine Egle, die auf den beiden ersten Weltcup-Stationen triumphiert hatte, wurde diesmal nur Sechste.

Zum Abschluss des Wochenendes standen in allen vier Klassen noch Sprint-Entscheidungen an. Bei fliegendem Start setzte sich im Frauen-Einer diesmal Taubitz vor Eitberger durch. Im Doppelsitzer der Männer gab es ebenfalls einen deutschen Doppelerfolg durch die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) sowie die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl). Dritte Plätze sicherten sich der dreimalige Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) im Einer und der deutsche Doppelsitzer der Frauen mit Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (Altenberg/Winterberg).

Schnelle Frauen in Calgary

Einen Tag nach den Männern haben auch die deutschen Eisschnelllauf-Sprinterinnen einen deutschen Rekord aufgestellt. Katja Franzen (Inzell), Lea Sophie Scholz und Michelle Uhrig (beide Berlin) liefen in der Nacht zum Sonntag beim Weltcup im kanadischen Calgary im Team-Sprint 1:29,31 Minuten. Damit verbesserte das Trio die alte Bestmarke von 1:32,29 Minuten um fast drei Sekunden. Als Achte fehlten den Sprinterinnen gut 3,6 Sekunden auf Sieger USA.

Am Vortag waren zum Auftakt des Weltcups auf dem Olympic Oval Niklas Kurzmann (Berlin), Hendrik Dombek (München) und Moritz Klein (Erfurt) in 1:19,96 Minuten deutschen Rekord im Team-Sprint gelaufen.

Bloemen läuft Bestzeit - aber im B-Finale

Schnellster über 10.000 Meter war der Kanadier Ted-Jan Bloemen - der Olympiasieger von 2018 holte aber trotzdem nicht den Weltcupsieg. Der 36-Jährige verbesserte in 12:33,75 Minuten zwar den von ihm gehaltenen Bahnrekord um mehr als sieben Sekunden, lief jedoch in der eigentlich schwächeren B-Gruppe. Dort war Bloemen mehr als elf Sekunden schneller als der Italiener Davide Ghiotto, der sich in der A-Gruppe den Weltcup-Sieg in 12:45,10 Minuten vor dem favorisierten Olympia-Zweiten Patrick Roest aus den Niederlanden (12:51,50) gesichert hatte.

Langstrecken-Spezialist Felix Rijhnen hatte trotz persönlicher Bestleistung über 10 000 Meter einen Spitzenplatz verpasst. Der 32-Jährige aus Frankfurt/Main lief über die längste Weltcup-Strecke als Elfter 13:17,01 Minuten. Schnellster Deutscher war jedoch Felix Maly. Der Erfurter lief ebenfalls in der B-Gruppe in 13:14,47 Minuten persönliche Bestzeit.