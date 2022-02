Eisschnelllauf-Gold für Erin Jackson - Ein Sieg der Freundschaft

Die amerikanische Eisschnellläuferin Erin Jackson ist die erste schwarze Frau, die olympisches Eisschnelllauf-Gold gewonnen hat. Ihren Start verdankte sie der großen Geste einer Teamkollegin.

Erin Jackson brach in Tränen aus, und mit ihr weinte Brittany Bowe. Jacksons Olympiasieg im 500-m-Rennen der Eisschnellläuferinnen war der krönende Abschluss einer besonderen Geschichte.

Olympia 2022 Olympia-Liveticker : Alles LIVE! von den Wettkämpfen

Olympia-News : Die wichtigsten Infos kurz und bündig

Olympia-Zeitplan : Alle Wettkämpfe des Tages

Die 29 Jahre alte Weltcup-Führende Jackson hatte die interne Olympia-Qualifikation in den USA eigentlich nach einem Ausrutscher verpasst, Siegerin Bowe trat den ihr zustehenden Startplatz aber ab. Bowe war in Peking dank eines Quotenplatzes trotzdem dabei und belegte in 38,04 Sekunden Rang 16. Jackson lief im National Speed Skating Oval von Peking das Rennen ihres Lebens - und ist nach dem Sieg in 37,04 Sekunden die erste schwarze Frau, die olympisches Eisschnelllauf-Gold gewonnen hat.

"Es war eine Achterbahnfahrt, ein wilder Ritt. Diese Goldmedaille versüßt alles", sagte Jackson. Ihr Erfolg ist nicht überraschend. Vor den Winterspielen gewann sie vier von acht Weltcups auf der Kurzdistanz. Ausgerechnet bei der US-Olympiaausscheidung hatten dann ihre Nerven versagt.

Lagen sich nach dem Rennen in den Armen: Erin Jackson und Brittany Bowe. Getty Images

Siegerin bei den Trials wurde Bowe, die dann etwas Ungewöhnliches tat: "Ich habe die Trials gewonnen, doch als Siegerin fühlte ich mich nicht", sagte Bowe - und trat ihren Quotenplatz freiwillig an Jackson ab.

"Ich bin ein Teil des Puzzles, aber dieser Moment soll ganz allein ihr gehören", sagte Bowe: "Ich kann nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf sie bin. Sie hat der Welt gezeigt, warum sie es verdient hat, hier am Start zu stehen. Jetzt ist sie Olympiasiegerin."

Diesen Status will Jackson nutzen. Sie will Vorbild sein und mehr Diversität ins Eisschnelllaufen bringen. "Ich will eine derjenigen sein, zu denen die Kids und People of Color aufschauen und sagen: Hey, sie ist da draußen und repräsentiert uns."

Zum Medaillenspiegel