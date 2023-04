Eiskalt nach 70-Meter-Sprint: Lee macht Mallorca-Sieg perfekt

La Liga - Highlights by DAZN 23.04.2023

5:19Kang-In Lee warf in der Nachspielzeit nochmals den Turbo an und sprintete über den gesamten Platz zum 3:1-Siegtreffer. Es war sein zweiter Treffer im Spiel und so war er hauptverantwortlich dafür, dass die abstiegsbedrohten Gäste aus Getafe leer ausgingen.