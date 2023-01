Eishockey-WM 2027: DEB-Bewerbung offiziell eingereicht

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat wie geplant die Bewerbungsunterlagen für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2027 fristgerecht eingereicht.

Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, seien zum 10. Januar "alle Informationen und Dokumente hinsichtlich der geforderten technischen und infrastrukturellen Anforderungen" beim Weltverband IIHF in Zürich eingegangen.

Dabei ging es u.a. um die Austragungsorte. Die IIHF fordert zwei Arenen, in denen das Turnier gespielt werden kann. Der DEB stellte mit den Hallen in Köln, Düsseldorf, Mannheim und München vier mögliche Spielstätten zur Auswahl. Berlin und Krefeld, die sich ebenfalls als WM-Spielorte beworben hatten, sind demnach aus dem Rennen.

Die Entscheidung über die Spielstätten werde "bis zur Vergabe beim IIHF-Kongress im Mai abgeschlossen" sein, so der DEB. "Die Vorauswahl der Spielstätten wurde ausschließlich nach sachlichen Kriterien getroffen", sagt DEB-Präsident Dr. Peter Merten. "Wir sind davon überzeugt, mit der finalen Auswahl der zwei Arenen die bestmögliche Bewerbung für Deutschland abzugeben."

Eröffnungsspiel im Fußball-Stadion?

Der Verband verfolgt zudem weiter die Idee, das Eröffnungsspiel wieder in einer Fußball-Arena stattfinden zu lassen. 2010 bei der bislang vorletzten Heim-WM hatte das damalige Weltrekordspiel auf Schalke für Aufsehen gesorgt. Zum Auftaktspiel gegen die USA (2:1 nach Verlängerung) waren damals 77.803 Zuschauer gekommen.

Die Unterlagen würden nun durch den Weltverband geprüft, eine Präsentation des DEB in Zürich soll "im Laufe des ersten Quartals 2023" erfolgen. Neben Deutschland, das zum neunten Mal eine WM ausrichten würde, hat sich erwartungsgemäß auch Kasachstan als Gastgeber beworben. Norwegen, dass ebenfalls als Interessent galt, hat seine Bewerbung offiziell zurückgezogen.

Die WM-Vergabe erfolgt am 27. Mai am Rande der diesjährigen Weltmeisterschaft in Tampere und Riga. Die bislang letzte WM in Deutschland fand 2017 in Köln statt. Damals war Frankreich mit Paris Co-Ausrichter.