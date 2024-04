Eishockey-WM 2024: Wann und gegen wen spielt Deutschland?

Am 10. Mai startet die 87. Auflage der Eishockey-Weltmeisterschaft mit dem Vize-Weltmeister Deutschland. Ein Überblick, wann und gegen wen die deutsche Auswahl spielt.

Als Weltranglisten-Fünfter geht der deutsche Eishockey-Bund mit großen Hoffnungen in die Weltmeisterschaft 2024 im Nachbarland Tschechien, die ab dem 10. Mai starten. Dabei will die Nationalmannschaft an die Erfolge des vergangenen Jahres in Finnland und Lettland anknüpfen, als sich das Team von Harold Kreis sensationell erstmals seit 70 Jahren (1953 wurde damals noch die BRD Zweiter) eine Silber-Medaille erkämpfte und sich im WM-Finale (2:5) nur den Kanadiern geschlagen geben musste.

Die Eishockey-WM 2024

Um an diesen Erfolg anknüpfen zu können und möglichst am 26. Mai noch um eine Medaille kämpfen zu können, muss die deutsche Mannschaft in der Vorrunde in Gruppe B einen der ersten vier Plätze erreichen. Die sieben Gegner der deutschen Auswahl in der Gruppenphase sind: USA, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan sowie Polen.

Alle Spiele der Gruppe B werden in der 10.004 Zuschauern fassenden Ostravar Arena in der Stadt Ostrava ausgetragen.

Wann spielt Deutschland in der Vorrunde der Eishockey-WM 2024?

Slowakei - Deutschland

Freitag, 10. Mai 2024 um 16.20 Uhr aus Ostrava | Übertragung Sportdeutschland.TV und ProSieben

USA - Deutschland

Samstag, 11. Mai 2024 um 20.20 Uhr aus Ostrava | Übertragung Sportdeutschland.TV und ProSieben

Deutschland - Schweden

Montag, 13. Mai 2024 um 20.20 Uhr aus Ostrava | Übertragung Sportdeutschland.TV und ProSieben

Deutschland - Lettland

Mittwoch, 15. Mai 2024 um 16.20 Uhr aus Ostrava | Übertragung Sportdeutschland.TV und ProSieben

Deutschland - Kasachstan

Freitag, 17. Mai 2024 um 16.20 Uhr aus Ostrava | Übertragung Sportdeutschland.TV und ProSieben

Deutschland - Polen

Samstag, 18. Mai 2024 um 16.20 Uhr aus Ostrava | Übertragung Sportdeutschland.TV und ProSieben

Frankreich - Deutschland

Dienstag, 21. Mai 2024 um 12.20 Uhr aus Ostrava | Übertragung Sportdeutschland.TV und ProSieben