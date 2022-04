Eishockey-Legende Bossy verstirbt mit 65 Jahren

Die Eishockey-Welt hat einen der besten Torjäger aller Zeiten verloren. Am Donnerstag verstarb mit Mike Bossy ein einstiger Meisterspieler der legendären New-York-Islanders-Dynastie im Alter von 65 Jahren.

Am Freitag wurde in seiner Heimatstadt Montreal NHL-Legende Mike Bossy gedacht. IMAGO/ZUMA Press

Der 1957 in Montreal geborene Kanadier erlag am Donnerstag einem längeren Lungenleiden. Am Freitag wurde Bossy vor der Partie der Montreal Canadiens gegen die Winnipeg Jets in seiner Heimatstadt gedacht, obwohl er selbst nie in der NHL für den Traditionsklub gespielt hatte - ein Beleg für sein großes Ansehen in der gesamten Eishockeywelt.

"Die New York Islanders beklagen den Verlust von Mike Bossy, der nicht nur auf Long Island, sondern in der ganzen Eishockey-Welt eine Ikone war", erklärte Lou Lamoriello, General Manager der Islanders, in einer Stellungnahme. "Sein Wille, stets auf dem Eis der Beste zu sein, suchte seinesgleichen. Mit seinen Teamkollegen gelangen ihm vier Stanley-Cup-Siege in Folge, was für immer mit diesem Klub in Verbindung stehen wird", so Lamoriello weiter.

Rekordmarken als Torjäger

Mit Bossy gewannen die Islanders zwischen 1980 und 1983 vier NHL-Titel nacheinander. In zehn Spielzeiten in der Eliteliga kam Bossy auf satte 573 Tore in 752 Partien, was einer Rekordmarke von 0,76 Treffern pro Partie entspricht. Nur sein vergleichsweise frühes Karriereende mit 30 Jahren verhinderte es, dass er in der ewigen Torjägerliste noch deutlich weiter oben rangierte.

Zudem schaffte er es neunmal in Serie, 50 Tore oder mehr in der NHL-Hauptrunde zu schießen - Rekord. Nur Wayne Gretzky und Mario Lemieux erreichten zudem in der NHL-Geschichte die 500-Tore-Marke schneller als Bossy.