Eisfelds Lucky-Punch mit "Wut im Bauch"

Nach drei sieglosen Spielen zum Drittliga-Auftakt kann Rot-Weiss Essen aufatmen. Im West-Schlager setzte sich RWE mit 1:0 gegen Preußen Münster durch. Der Mann des Tages, Thomas Eisfeld, erklärte im Nachgang das Erfolgsrezept.

Wie wichtig ein einzelner Sieg sein kann, wurde am Sonntagabend in Liga drei in Essen an der Hafenstraße einmal mehr deutlich. Seit dem 1. April, dem 30. Spieltag der abgelaufenen Saison, hatte RWE keinen Heimsieg in der Liga mehr feiern können und auch der Start in die neue Saison verlief mit zwei Remis und einer Niederlage alles andere als gewünscht für die Essener. Dass dann mit dem Westschlager gegen Preußen Münster auch noch ein für die Fanszene äußerst wichtiges Duell anstand, sollte den Druck nur noch weiter erhöhen.

Dem war die Mannschaft von Christoph Dabrowski an diesem Sonntag-Abend, dem Abschluss des 4. Drittliga-Spieltages, jedoch gewachsen. Wenngleich es RWE spannender machte als es hätte sein müssen. In einer umkämpften Begegnung gegen mutig mithaltende Münsterer waren die Hausherren das gefährliche Team, Moussa Doumbouya ließ per Kopf bereits im ersten Durchgang eine hochkarätige Chance liegen. Und auch in den zweiten 45 Minuten hätten die Hausherren bereits früher alles klarmachen können, doch Marvin Obuz verzweifelte an Preußen-Keeper Maximilian Schulze Niehues und dem Pfosten.

Zwei Bier und ein bisschen Wut im Bauch

So wartete alles auf den Lucky Punch, den Thomas Eisfeld in der Nachspielzeit lieferte und für grenzenlosen Jubel an der Hafenstraße sorgte. Ein "brutal wichtiger" Treffer, wie der Mann des Tages nach der Partie am Mikrofon von "MagentaSport" selbst befand. Und ein Treffer, den er mit "ein bisschen Wut im Bauch" in die Maschen befördert hatte. Schließlich hatte Eisfeld wie schon am vergangenen Mittwoch in Köln auch gegen Münster nicht von Beginn an auf dem Feld gestanden.

Und trotz aller Wut überwog am Ende der Stolz auf die gezeigte Leistung seiner Essener. "Ich glaube, wir haben einen richtig guten Fight geliefert und waren die bessere Mannschaft", summierte der 30-Jährige das Spiel und verriet in der Folge noch sein Erfolgsgeheimnis. In der Nacht vor dem Spiel habe er noch der Geburtstagsfeier seines guten Freundes Kevin Stöger, den Eisfeld noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfL Bochum kennt, beigewohnt. "Da habe ich noch zwei Bier getrunken und bin dann aber auch zeitig ins Bett gegangen", erklärte Essens Mann des Spiels mit einem Lachen.

Dabrowski: "Heute genießen, morgen erholen"

Zeit zum Feiern rief nach der Partie auch Trainer Christoph Dabrowski aus, der seiner Truppe nach dem ersten Saisonsieg prompt den Montag freigab. Die Freude, dass der Knoten endlich geplatzt ist, sei "riesengroß", erklärte der 45-Jährige und lobte seine Mannschaft für einen "riesigen Schritt vorwärts" im Vergleich zum vergangenen Mittwoch. "Das sah richtig gut aus und ich bin glücklich, dass sich die Mannschaft belohnt hat", so Dabrowski weiter.

Lange Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht, am Mittwoch (18.30 Uhr) steht für RWE bereits die nächste Landespokal-Partie gegen SuS Dinslaken an, bevor es am Wochenende (Samstag, 14 Uhr) dann in den Breisgau zu Freiburg II geht. Dementsprechend gab auch Dabrowski das Programm für die kommenden Tage vor. "Die Jungs sollen heute genießen, morgen erholen und nächste Woche haben wir die nächste englische Woche."