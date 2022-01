Eisenbichler vs. Ammann: Die Duelle der DSV-Skispringer in Bischofshofen

Alle sieben deutschen Skispringer haben sich für das dritte Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen qualifiziert.

Am heutigen Mittwoch (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) treten die deutschen Athleten einen Tag nach der Absage von Innsbruck wie gewohnt in K.-o.-Duellen an. Zuvor hatte Ryoyu Kobayashi die Qualifikation am frühen Nachmittag gewonnen. Wer springt gegen wen? Ein Überblick:



Karl Geiger (5/Oberstdorf) - Evgeni Klimov (46/Russland)

Markus Eisenbichler (6/Siegsdorf) - Simon Ammann (45/Schweiz)

Andreas Wellinger (7/Ruhpolding) - Fatih Arda Ipcioglu (44/Türkei)

Severin Freund (12/Rastbüchl) - Daiki Ito (39/Japan)

Stephan Leyhe (24/Willingen) - Pius Paschke (27/Kiefersfelden)

Constantin Schmid (29/Oberaudorf) - Yukiya Sato (22/Japan)