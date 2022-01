Eisenbichler über frustrierten Geiger: "Ihm geht es wieder gut"

Skispringer Markus Eisenbichler ist zuversichtlich, dass sich sein Teamkollege und Freund Karl Geiger bei der Vierschanzentournee schnell wieder steigert.

Hat in der Tourneewertung seinen Teamkollegen überholt: Markus Eisenbichler (mit Karl Geiger). imago images/Sven Simon

"Ihm geht es wieder gut. Er hat schon sehr viele Rückschläge in seiner Karriere bisher gehabt, er lässt sich da nicht unterkriegen. Das ist menschlich, sich kurz zu ärgern. Es geht ihm gut, macht euch keine Sorgen", sagte Eisenbichler am Sonntagmorgen in einer Medienrunde des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Geiger war am Samstag beim Neujahrsspringen in Garmisch- Partenkirchen nicht über Rang sieben hinaus gekommen und hatte viele Punkte auf den führenden Japaner Ryoyu Kobayashi verloren. "Wir haben kurz über den Tag geredet, wie es war. Er hat es nüchtern eingeordnet. Er hat gesagt, er hat schlechte Bedingungen gehabt und auch nicht die Granaten gemacht, die er dann gebraucht hätte", beschrieb der Bayer Eisenbichler, der selbst Rang zwei belegt hatte.

Die Tournee-Gesamtwertung, in der Eisenbichler nach dem zweiten Wettbewerb Geiger überholt hat, sei ihm aber weiterhin "extrem wurscht". Als ihn ein Journalist über den aktuellen Stand informierte, sagte der 30-Jährige: "Ich habe jetzt auch das erste Mal erfahren, dass ich Vierter bin. Danke dafür."