Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte warnt: "Wir sind noch nicht durch"

Der ThSV Eisenach bejubelte am vergangenen Sonntag einen Sieg im Kellerduell gegen den Bergischen HC und zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Trotz aller Euphorie wollen die Eisenacher den Fokus behalten.

"Wir waren emotional und mental voll da, haben den Kampf angenommen, haben uns von nichts verunsichern lassen und die Nerven behalten", konstatierte Marko Grgic nach dem wichtigen Sieg für die Eisenacher im Kellerderby gegen den Bergischen HC. Die Wartburgstädter vergrößerten mit diesem Doppelpunktgewinn den Abstand zu den Abstiegsrängen auf fünf Zähler.

"Wir sind aber noch lange nicht durch. Bis zum Saisonende sind 12 Punkte zu vergeben, der Bergische HC hat sogar noch ein Spiel mehr als wir. Für uns gilt es demütig und hoch konzentriert zu sein", tritt Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte auf die Euphoriebremse. "Um unser großes Ziel Realität werden zu lassen, müssen wir weitere Punkte einfahren", unterstreicht Rene Witte.

Eisenach souverän und mit Selbstvertrauen

"In einem beidseits emotionsgeladenen Spiel haben wir nie den Glauben an uns verloren. Das zeichnet uns schon die gesamte Saison aus", analysierte Eisenachs Rechtsaußen Willy Weyhrauch. "Wir profitierten in der Schlussphase von unserem von Minute zu Minute gewachsenen Selbstvertrauen", betonte auch Marko Grgic.

Der Bergische HC hielt in der mit 3.000 Zuschauern ausverkauften Heimstätte dem Druck nicht stand. Von einem "Schicksalsspiel", einem "Endspiel um den Klassenerhalt", war die gesamte Woche aus Solingen und Wuppertal zu hören. "Trotz der Bedeutung, beide Teams sind ausgesprochen fair miteinander umgegangen", unterstrich Rene Witte. "Die Partie stand lange auf des Messers Schneider. Im Finish waren wir abgeklärter, vielleicht auch ein Stück frischer", resümierte Misha Kaufmann, der Coach des ThSV Eisenach.

BHC-Trainer Naji: Eisenach "ruhig und clever"

"Es war ein unfassbar wichtiges Spiel für beide Seiten. Eisenach trat ruhig und clever auf, spielten das, was sie können, und das spielten sie gut", erklärte BHC-Coach Jamal Naji auf der anschließenden Pressekonferenz nach der 11. Niederlage seines Teams in Serie. "Wir haben alles, was möglich ist investiert, trafen jedoch zwei bis drei falsche Entscheidungen", ging Jamal Naij in die Analyse.

Motivation könne keiner seinem Team absprechen, doch der Energiehaushalt seine eine wichtige Frage gewesen, ergänzte der Trainer des Bergischen HC. Vor seinem Team stehen nun schwere Wochen. Am Freitag geht es zum Nachholspiel nach Mannheim, zu den Rhein-Neckar Löwen.