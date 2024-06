Eisenacher OB-Kandidaten positionieren sich zum Hallen-Neubau

In Thüringen fand am vergangenen Sonntag die Kommunalwahl statt, in der Wartburgstadt Eisenach wird eine Stichwahl nötigt. Christoph Ihling (CDU) konnte mit 40,5 % die meisten Stimmen auf sich vereinen, muss aber noch in eine Stichwahl mit Jonny Kraft (SPD), der 30,5 % der Stimmen erhielt. Beide haben ihre Position, wenn es um die neue Handballarena für den letztjährigen Aufsteiger geht, der die Region begeisterte und den Klassenerhalt realisieren konnte.

Der ThSV Eisenach ist aktuell Sympathieträger der Wartburgstadt. IMAGO/Christian Heilwagen