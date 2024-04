Eisenacher gibt Debüt: Alfred Gislason nominiert 18 Spieler für Brückenlehrgang

Bundestrainer Alfred Gislason hat 18 Spieler für den kommenden Lehrgang Anfang Mai inklusive eines Spiels gegen Schweden nominiert. Mit dabei ist neben Tim Hornke auch ein Eisenacher, zwei Akteure kehren nach Verletzungen zurück.

Zwischenstopp auf dem Weg zu den Olympischen Spielen mit Lehrgang und einem Länderspiel anstelle der eigentlich zu dieser Zeit angesetzten WM-Play-offs: Bundestrainer Alfred Gislason ruft Anfang Mai 18 Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft zu einem Lehrgang zusammen.

Die Maßnahme beginnt am Montag, 6. Mai, mit der Anreise in die dänische Hauptstadt Kopenhagen, die Standort des Trainingslagers sein wird. Am Freitag, 10. Mai, zieht der DHB-Tross weiter nach Südschweden. In der Neu-Auflage des kleinen Finals der EHF Euro 2024 trifft das DHB-Team zum Abschluss des Lehrgangs am Sonntag, 12. Mai, um 14.30 Uhr in Växjö erneut auf Schweden. Beide Mannschaften werden sich auch am 27. Juli in Paris am ersten Spieltag des olympischen Handballturniers gegenüberstehen.

Als Halbfinalist der EHF Euro 2024 umgehen die deutschen Handballer die eigentlich in der zweiten Maiwoche angesetzten Qualifikationsspiele für die kommende WM, die im Januar 2025 in Dänemark, Kroatien und Norwegen stattfindet. Stattdessen gibt es eine Gelegenheit zum Zwischenstopp - mit weiterer Zusammenführung des Kerns, Rückkehr bekannter Gesichter und einem Neuling.

"Mit diesem Lehrgang schlagen wir vom Olympia-Qualifikationsturnier im März eine Brücke zur Ende Juni beginnenden Olympia-Vorbereitung", sagt Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes. "Das olympische Handballturnier ist bereits in unseren Köpfen, aber wir setzen auch erste über diesen Höhepunkt hinausweisende Impulse. Und dabei ist ein Auswärtsspiel bei einem Top-Team wie Schweden die passende sportliche Herausforderung.

Nach verletzungsbedingter Auszeit bei der Olympiaqualifikation im März kehren Linkshänder Kai Häfner (Stuttgart) und Kreisläufer Justus Fischer (Hannover) zurück. Pokalsieger SC Magdeburg stellt beim kommenden Lehrgang Spieler für beide Flügel: Neben Linksaußen Lukas Mertens wird dies auch Rechtsaußen Tim Hornke sein, der nach fünf Jahren wieder zum Aufgebot der Nationalmannschaft zählt.

Erstmals nominiert ist Marko Grgic, 20-jähriger Rechtshänder des ThSV Eisenach. „Marko soll reinschnuppern", sagt Kromer. "Die Nominierung ist Lohn für seine tolle erste Saison in der Bundesliga und auch ein Kompliment für die Arbeit des ThSV Eisenach."

PM DHB, red

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft: