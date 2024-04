Eisenach-Trainer Misha Kaufmann: "Wir sind noch lange nicht durch"

Der ThSV Eisenach empfängt am Freitag in der heimischen Werner-Aßmann-Halle den TBV Lemgo Lippe. "Bei uns muss jeder seinen Job machen, sonst könnte es noch eine enge Kiste werden", warnt Eisenach-Trainer Misha Kaufmann mit Blick auf die finalen Wochen der Handball-Bundesliga.

Der auf Tabellenplatz 15 vorgerückte Aufsteiger von der Wartburg will weitere Punkten holen, um den Klassenerhalt so rasch wie möglich perfekt machen. Die Gäste aus dem Lipperland haben dabei gerade einmal drei Zähler mehr als der ThSV Eisenach auf dem Konto.

Das Restprogramm im Abstiegskampf

Im Interview mit dem vereinseignen Pressedienst sprach Trainer Misha Kaufmann über die anstehende Partie und blickt auf den Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga.

Ihre Mannschaft hält sich von den Abstiegsrängen fern, knackte mit dem 33:28-Sieg über den TVB Stuttgart die 20-Punkte-Marke, rückte auf den 15. Tabellenplatz vor und nur das geringfügig schlechtere Torverhältnis hält sie von Rang 14 fern. Alles in Butter?

Misha Kaufmann:

Die Situation ist sehr gefährlich. Der Kopf spielt uns Streiche. Es fühlt sich alles zu gut an, doch das ist gefährlich. Vorsicht! Unser 5-Punkte-Polster kann schnell weg sein. Das, was wir uns hart erarbeitet haben, dürfen wir nicht gefährden.

Ich erinnere an die Spiele am Anfang des Kalenderjahres, die wir ganz knapp verloren und einen hohen Tribut gezollt haben. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Das heißt, bei uns muss jeder seinen Job machen, sonst könnte es noch eine enge Kiste werden. Wir sind noch lange nicht durch. Ich will, dass bei allen der Kopf arbeitet, der Fokus auf der richtigen Sache liegt!

Nun kommt der TBV Lemgo Lippe, gerade einmal drei Punkte mehr als Ihr Team auf dem Konto. Wie gehen Sie die Partie an?

Wir haben uns wie zu jeder anderen Partie auch auf diese intensiv und akribisch vorbereitet, mit der vollen Absicht, diese zu gewinnen.

Ihr Ziel bis zum Saisonende?

Ich schaue nicht so weit in die Zukunft. Für mich ist immer die nächste Partie die entscheidende. Und so liegt mein Focus auf dem Freitagabend. Genau so werde ich die nächsten Wochen angehen.