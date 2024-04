Eisenach-Trainer Kaufmann: "Mit 18 Punkten werden wir die Liga wohl nicht halten"

Sechs Spieltage sind in der Saison 2023/24 in der Handball-Bundesliga noch zu spielen. Dann steht auch fest, ob Aufsteiger ThSV Eisenach die Klasse halten kann. Trainer Misha Kaufmann richtet im Interview den Fokus auf das nächste Heimspiel.

Der ThSV Eisenach geht mit zwei Heimspielen in Folge in den Saisonendspurt in der Handball-Bundesliga. Nächsten Samstag ist das Team von Misha Kaufmann gegen den TVB Stuttgart gefordert, dann ist der TBV Lemo zu Gast.

Der Aufsteiger befindet sich nach den jüngsten zwei Auswärtssiegen (Leipzig, Bergischer HC) auf Kurs Klassenerhalt. Doch Kaufmann sieht diesen noch nicht in trockenen Tüchern.

Fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, was bedeutet das für Sie?

Misha Kaufmann:

Wir belegen Platz 16. Doch das ist nur eine schöne Momentaufnahme. Mit 18 Punkten werden wir die Liga wohl nicht halten. Zieht bei uns das Gefühl ein, schon durch zu sein, das könnte uns teuer zu stehen kommen!

Zwei Heimspiele in Folge, da könnte doch der Klassenerhalt perfekt gemacht werden…?

Misha Kaufmann:

Ich blicke nicht in die Zukunft. Ich konzentriere mich auf das nächste Heimspiel, also auf die Partie gegen den TVB Stuttgart. Wir konnten im Kalenderjahr 2024 noch kein Heimspiel gewinnen, auch, weil wir deren nur wenige hatten.

Wir sind heiß auf dieses Match, wollen unseren Fans, die uns in den Auswärtsspielen so prachtvoll unterstützt haben, was zurückgeben. Ich nehme dazu unsere Mannschaft in die Pflicht.

Am Samstag kommt der TVB Stuttgart. Auf was für einen Kontrahenten muss sich Ihre Mannschaft einstellen?

Misha Kaufmann:

Mit den Schwaben kommt eine ganz erfahrene Mannschaft, mit zwei starken Torhütern, mit einem der besten Linkshänder der Liga im rechten Rückraum. Eine solch top besetzte Mannschaft dürfte mit dem bisherigen Abschneiden nicht zufrieden sein. Mein Fokus richtet sich auf unsere Mannschaft, nicht auf den sportlichen Gegner.

Sie nannten ihn gerade, Linkshänder Kai Häfner ist bei den Gästen in Torlaune, wie wollen Sie den Routinier bremsen?

Misha Kaufmann:

Er soll ruhig seine Tore machen, wir konzentrieren uns auf die anderen Spieler. Ein Team gewinnt nicht mit einer Person. Wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Um beide Punkte zu erobern, müssen wir über unsere Grenze hinaus gehen. Das muss der Mannschaft, das muss ebenso unseren Fans klar sein!

Was dürfen die ThSV-Fans am Samstag erwarten?

Misha Kaufmann:

Ein geiles Handballspiel! Alle bei uns haben richtig Bock darauf. Ich bin gespannt, was der Samstag bringt.