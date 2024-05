Eisenach-Präsident zieht Bilanz: "Haben bundesweite Anerkennung gefunden"

Die Handball-Saison 2023/2024 biegt in die finale Phase ein. Shpetim Alaj, dem Präsidenten des ThSV Eisenach, zieht Bilanz und ist zufrieden mit den Auftritten des Aufsteigers in der Handball-Bundesliga.

"Wir haben bundesweite Anerkennung gefunden", bilanziert der Präsident des ThSV Eisenach Shpetim Alaj im Interview mit dem vereinseigenen Pressedienst. Sein Klub sorgte in dieser Saison für die ein oder andere Überraschung und hat, drei Spieltage vor Saisonende, den Klassenerhalt in der eignen Hand.

"Wir sind stolz darauf", so der Präsident über die Entwicklung des ThSV Eisenach. "Schon in der Vorsaison begann unser Aufwärtstrend. Diese erfolgreiche Arbeit unter Leitung von Trainer Misha Kaufmann setzte sich in dieser Saison fort", erklärt Alaj die Entwicklung des Aufsteigers in den verganen Monaten.

"Haben alle eines Besseren belehrt"

Dass die Saison in der ersten Handball-Bundesliga so gut für den ThSV laufen würde, damit hatten nicht viele gerechnet. "Alle, die uns vor der Saison als sichere Absteiger einordneten, haben wir eines Besseren belehrt. Wie unser Cheftrainer [Anm. d. Red.: Misha Kaufmann] zu sagen pflegt, wir haben das schier Unmögliche möglich gemacht,", meint Shpetim Alaj.

Der Präsident betont: "Wir alle betreiben zugleich beste Werbung für unsere Mannschaftssportart Handball."