Eisenach gewinnt Testspiel gegen Potsdam

Der ThSV Eisenach hat kurz vor Wiederaufnahme der Handball-Bundesliga ein Testspiel gegen Zweitliga-Tabellenführer 1. VfL Potsdam in der heimischen Werner-Aßmann-Halle mit 27:22 (13:12) für sich entschieden. Indiz für ein intensiv geführtes "Freundschaftsspiel" sind dabei insgesamt 24 Strafminuten.

Mateusz Kornecki parierte nicht nur einen Siebenmeter des VfL Potsdam. Ch. Heilwagen via ThSV

Der ThSV Eisenach startete in den Test gegen den VfL Potsdam mit Ivan Snajder auf Links- und Moritz Ende auf Rechtsaußen, Manuel Zehnder, Yoav Lumbroso und Alexander Saul im Rückraum, Justin Kurch am Kreis und Matija Spikic im Rückraum.

Nach 120 Sekunden traf der nachverpflichtete Yoav Lumbroso zum 3:1. Beide Teams schlossen zunächst schnell ab. Simone Mengon vollendete eine Ballstafette zum 8:6 - nach zehn Minuten waren so bereits 14 Treffer gefallen.

Beide Teams wechselten frühzeitig ihre Torhüter. Die Gäste konnten zudem nun mit ihrem groß gewachsenen Deckungsinnenblock das Angriffsspiel der Hausherren immer wieder erfolgreich bremsen - etliche Male geland dies aber nur auf Kosten von Strafwürfen, die Manuel Zehnder sicher verwandelte.

Nach Benekes Ausgleich zum 8:8 legte Eisenach durchgehend vor, Potsdam kam nur noch zum Anschluss. Die letzte Chance auf den Ausgleich vergab Max Beneke, der per Siebenmeter an Mateusz Kornecki scheiterte.

Potsdam führt, Eisenach dreht auf

Mit einem 13:12 für Eisenach ging es in den zweiten Abschnitt, in dem zunächst Potsdam die Schlagzahl vorgab. Moritz Sauter glich zum 15:15 aus und Jusip Simic warf die Gäste in Führung. Den Eisenacher Ausgleich von Simone Mengo beantwortete zunächst noch Nils Fuhrmann, dann aber kippte die Begegnung.

Eisenach übernahm wieder das Kommando, setzte sich nach einem Doppelschlag von Mait Patrail und Manuel Zehnder beim 22:19 zehn Minuten vor dem Ende wieder etwas ab und legte umgehend nach: Über ein 25:19 steuerten die Gastgeber zum 27:22-Erfolg.

Kaufmann zufrieden

"Im ersten Abschnitt fehlte mir etwas die Energie", kritisierte Eisenachs Coach Misha Kaufmann. "Mein Team ging die Aufgabe zu locker an. Nach dem Seitenwechsel gerieten wir kurz ins Hintertreffen, haben das Spiel dann aber schnell wieder gedreht", so Kaufmann.

Der Trainer des ThSV Eisenach variierte im Rückraum viel und brachte dabei auch den nachverpflichteten Yoav Lumbroso gemeinsam mit Manuel Zehner aufs Parkett schickte. Eine spielstarke Alternative für den Re-Start am 7. Februar bei der HSG Wetzlar.

» Spielplan Handball Bundesliga

Insgesamt zeigte sich Kaufmann mit dem Auftritt seines ThSV-Teams zufrieden: "Wir standen zwar oft in Unterzahl auf dem Parkett, haben das aber gut gelöst. Unsere Abwehr im Zusammenspiel mit den Torhütern bot eine gute Leistung. Wir kassierten gegen den Tabellenführer der 2. Handballbundesliga nur 22 Gegentore, das ist in Ordnung. Unser Angriffsspiel müssen wir verbessern, noch eine Schippe drauf packen."

Hanning sieht "kleinen Schritt"

Auch Bob Hanning war mit dem Härtetest zufrieden. "Ein intensives Spiel, mehr als nur ein Freundschaftsspiel, was die Härte betraf. Alle waren gefordert, auch die Schiedsrichter", so der Füchse-Geschäftsführer, der zugleich Trainer beim Kooperationspartner ist.

"Wir waren 45 Minuten ebenbürtig, kreierten gute Bewegungen, stellten das bessere Team. Hinten heraus war Eisenach kompakter und wuchtiger, entschied die Partie zu seinen Gunsten. Phasenweise haben wir das 7 gegen 6 gut verteidigt. Bei aller Kritik, dieser Auftritt in Eisenach war ein kleiner Schritt nach vorn."

» Spielplan 2. Handball Bundesliga

ThSV Eisenach - 1. VfL Potsdam 27:22 (13:12)

ThSV Eisenach: Spikic, Kornecki, Plaue; Reichmuth (3), Zehnder (10/5), Patrail (1), Walz (1), Mengon (3), Grgic (2), Ende (3), Meyer, Lumbroso (2), Donker (1), Kurch, Snajder, Saul (1)



1. VfL Potsdam: Ferjan, Ludwig; Hannsson, Schramm, Simic (5), Beneke (3/1), Koller (3), Thiele, Nowak (1), Grüner, Akakpo (4), Gorpishin, Roosna (1), Kix, Sauter (2), Katic (2)



Schiedsrichter: Hofmann / Hörath

Strafminuten: 18 / 6

Lesenswert:

» Silvio Heinevetter verrät Gründe für Eisenach-Wechsel