"Eisen-Ermin" bleibt: BTSV verlängert mit Bicakcic

Nach seiner Rückkehr zu Eintracht Braunschweig entwickelte sich Ermin Bicakcic sofort zu einer Säule in der niedersächsischen Defensive. Nun verlängerte der 34-Jährige seinen Vertrag.

Das zweite Engagement von Ermin Bicakcic bei Eintracht Braunschweig geht in die Verlängerung. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich die Verantwortlichen bezüglich der Chancen auf eine weitere Zusammenarbeit positiv gestimmt gezeigt. Am Samstag konnte nun Vollzug gemeldet werden. Wie die Eintracht bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem 37-fachen Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina um ein Jahr bis 2025 verlängert. Zudem beinhaltet sein neuer Kontrakt eine Option zur Verlängerung des Kontrakts.

Erst im vergangenen Herbst war der 34-Jährige nach beinahe zehn Jahren zurück nach Niedersachsen gekehrt und entwickelte sich für das Team von Trainer Daniel Scherning sofort zu einer Säule im Kampf um den Klassenerhalt. "Mit Ermin ist es uns im Oktober gelungen, einen Stabilisator für unsere Defensive zu gewinnen. Bei seiner Verpflichtung hatte ich nicht den geringsten Zweifel, dass Ermin den Unterschied in einer herausfordernden Phase machen wird", lobte Sportdirektor Benjamin Kessel.

Doch nicht nur als Stabilisator überzeugte Bicakcic (durchschnittliche kicker-Note 3,24) in der vergangenen Saison, sondern unter anderem auch als Torschütze - mit vier Toren in seinen 22 Einsätzen toppten nur zwei Spieler (Fabio Kaufmann und Rayan Philippe) des BTSV. "Ihm ist es gelungen neben seinen eminenten Führungsqualitäten eindrucksvoll zu beweisen, dass er physisch in der Lage ist zu den absoluten Leistungsträgern zu gehören. Ermin ist für uns spielerisch aber auch menschlich ein enormer Gewinn", freut sich Kessel über die Verlängerung der Defensivsäule.

Bicakcic: "Für mich ist noch lange kein Ende in Sicht"

Bicakcic will auch in der kommenden Saison "vorangehen und Verantwortung übernehmen", denn "die Eintracht, mit diesen außergewöhnlichen Fans, hat einen besonderen Stellenwert für mich". Gedanken über ein mögliches Karriereende kamen so auch erst gar nicht beim Innenverteidiger auf, der in der Vergangenheit häufig vom Verletzungspech verfolgt wurde: "Ich habe immer betont, dass ich das Feuer noch spüre und für mich noch lange kein Ende in Sicht ist. Dafür brenne ich noch zu sehr und auch körperlich fühle ich mich topfit. Daran hat sich nichts geändert." Schließlich will Bicakcic "der Mannschaft helfen und meinen Teil zur Entwicklung beitragen".