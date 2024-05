Eisele kehrt Homburg den Rücken

Fabian Eisele ist ein weiterer Abgang des FC 08 Homburg. Der 29-jährige Angreifer verabschiedet sich nach zwei Jahren im Saarland mit noch unbekanntem Ziel. Eisele erzielte seit Juli 2022 nicht nur 18 Tore in 60 Regionalliga-Spielen, sondern in dieser Saison auch die 1:0-Führung beim 2:1-Sieg in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth.