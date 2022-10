Eisbären machen weiteren Schritt aus der Krise - München müht sich - Neun Tore in Nürnberg

Nach dem Aus in der CHL hat Meister Eisbären Berlin in Ingolstadt die richtige Antwort gegeben. Spitzenreiter München mühte sich gegen Schlusslicht Bietigheim. Nürnberg gewann ein Torfestival in eigener Halle.

Die Eisbären Berlin, die am Mittwoch in der Champions Hockey League die Segel hatten streichen müssen, kommen nach dem ernüchternden Saisonstart in der DEL immer besser in Fahrt. Der Meister, der zuletzt 5:2 gegen die DEG gewonnen hatte, siegte am Freitagabend beim gut gestarteten ERC Ingolstadt mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Für die Berliner, die mit neun Punkten auf Rang zwölf stehen, trafen Manuel Wiederer, Maximilian Heim und Kevin Clark. Dem 18 Jahre alten Heim gelang damit beim DEL-Debüt direkt sein Premierentor.

Spitzenreiter Red Bull München mühte sich gegen Schlusslicht Bietigheim lange. Erst eine Leistungssteigerung im dritten Drittel bescherte dem Tabellenführer ein 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Mit 19 Punkten liegt der Vizemeister weiter vier Zähler vor den Adlern Mannheim, die mit 4:1 in Augsburg gewannen.

Die Löwen Frankfurt überraschen derweil weiter. Der Aufsteiger bezwang die Düsseldorfer EG mit 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) und rückte auf den direkten Play-off-Platz sechs vor.

Die meisten Tore fielen am Freitagabend in Nürnberg, wo sich die heimischen Ice Tigers mit 5:4 gegen Schwenningen durchsetzten. Den Siegtreffer erzielte Elis Hede in der 58. Minute.