Eisbären in Torlaune - Dawes hält Mannheim an der Spitze

Am 13. Spieltag der DEL finden nur sechs Partien statt - das Duell zwischen EHC München und Nürnberg wurde abgesagt. Die Berliner besiegten Ingolstadt klar, Mannheim ließ gegen Bietigheim nichts anbrennen.

Eisbären klettern mit dem vierten Sieg in Folge

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat sich mit seinem vierten Sieg in Serie in der Spitzengruppe der DEL festgesetzt. Der durchwachsen in die Saison gestartete Hauptstadtklub ließ dem ERC Ingolstadt über weite Strecken keine Chance und setzte sich mit 6:3 (3:0, 3:1, 0:2) durch.

Angeführt von Doppeltorschütze Blaine Byron und dem starken Nationalspieler Leonhard Pföderl (ein Tor, ein Assist) schossen die Eisbären eine 6:1-Führung heraus. Im Schlussdrittel gelang Ingolstadt noch Schadensbegrenzung. Zum dritten Mal in Serie erzielten die Eisbären mindestens fünf Treffer. Mit 25 Punkten schob sich Berlin auf den dritten Tabellenplatz vor.

Adler Mannheim bleibt Spitzenreiter

Spitzenreiter bleiben die Adler Mannheim, die beim 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) gegen Aufsteiger Bietigheim Steelers ebenfalls den vierten Sieg in Folge feierten. Beim Mannheimer Sieg ragte der frühere NHL-Profi Nigel Dawes mit zwei Toren und einem Assist heraus.

Das Spiel des Tabellenzweiten München (25) gegen die Nürnberg Ice Tigers war wegen mehrerer Coronafälle abgesagt worden. Die Grizzlys Wolfsburg, die ebenfalls bei 25 Punkten stehen, hatten spielfrei.