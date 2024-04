Eisbären-Coach: "Fallen auf diesen David-gegen-Goliath-Blödsinn nicht herein"

Ab Mittwoch kämpft der DEL-Rekordchampion gegen den Final-Neuling Bremerhaven um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Für Eisbären-Coach Aubin sind die Norddeutschen aber keineswegs Außenseiter.

Will mit Berlin den dritten Titel in vier Jahren: Eisbären-Coach Serge Aubin (re.). IMAGO/Nordphoto

Trainer Serge Aubin von den Eisbären Berlin gibt vor dem Finale der DEL nichts auf Nebengeräusche. "Wir fallen auf diesen David-gegen-Goliath-Blödsinn nicht herein. Das ist einfach nicht wahr", betonte der Kanadier am Dienstag. "Jetzt spielen die beiden besten Mannschaften der Saison gegeneinander."

Dass der DEL-Rekordmeister bereits zum 13. Mal in der Geschichte der Liga im Endspiel steht und neun Titel holen konnte, während der Gegner Fischtown Pinguins sein Final-Debüt feiert, spielt für Aubin vor dem Auftaktspiel der Best-of-Seven-Serie am Mittwochabend (19.30 Uhr, MagentaSport) keine Rolle. "Die Realität ist, dass sie Hauptrunden-Erster geworden sind, und das haben sie verdient", sagte der Kanadier.

"Sie haben von vorn bis hinten gute Spieler"

Entsprechend groß ist der Respekt vor den Norddeutschen, die drei der vier bisherigen Saisonspiele gegen die Berliner für sich entscheiden konnten. "Sie sind diszipliniert und strukturiert", lobte Aubin. "Wenn ich mir ihre Aufstellung anschaue, dann haben sie von vorn bis hinten gute Spieler."

Der Berlin Kapitän Kai Wissmann, der nach Krankheit in Spiel eins wieder mitwirken kann, hofft, dass die größere Routine trotzdem ein wichtiger Faktor werden könnte. "Wir haben auf jeden Fall die Erfahrung in solchen Situationen", betonte der Nationalspieler. "Wir haben bisher auch immer die Ruhe bewahrt in den Play-offs, egal ob es mal einen Rückschlag gab. Das wollen wir beibehalten."

Große Personalsorgen plagen die Berliner zum Serienstart - auch dank Wissmanns Rückkehr - nicht. Fest steht nur, dass der für ein Spiel gesperrte Angreifer Lean Bergmann (zweite Große Strafe) am Mittwoch ausfallen wird. "Alle anderen sind gesund und einsatzfähig", erklärte Aubin.