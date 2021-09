Eisbären Berlin stehen vor dem K.-o. in der Champions Hockey League

Die Eisbären Berlin haben sich auch in ihrem vierten Champions-League-Spiel geschlagen geben müssen. Am Sonntag verlor der Meister bei Skelleftea AIK mit 3:5 - dabei hatte er zwischenzeitlich eine Aufholjagd hingelegt.

Es war eine Energieleistung, die den Eisbären Berlin am Sonntag gelang - am Ende aber blieb diese ungekrönt. Nachdem die Mannschaft von Trainer Serge Aubin bei Skelleftea AIK mit 0:3 ins Hintertreffen geraten war, leitete Nicholas Jensen die Wende ein (25.), Giovanni Fiore (26.) und Matthew White (34.) legten prompt nach, den längeren Atem hatten aber die Schweden.

So kassierte der Meister vier Tage vor dem DEL-Auftaktspiel bereits die vierte Niederlage in dieser Saison der Champions Hockey League. Mit weiterhin einem Punkt ist Berlin Letzter der Gruppe E. Das Weiterkommen ist theoretisch zwar noch machbar, dazu müssten die Eisbären aber ihre letzten zwei Partien gegen den HC Lugano siegreich gestalten.



Bremerhaven erklimmt die Spitze

Während die Berliner Aussichten also nicht allzu gut sind, durften die Fishtown Pinguins Bremerhaven am Sonntag jubeln. Sie gewannen gegen die Växjö Lakers durch Treffer von Jan Urbas (4.) und Ross Mauermann (24.) mit 2:1 und kletterten damit in Staffel A auf die Tabellenspitze. Drei Siege in vier Spiele: Diese Bilanz kann sich sehen lassen.