Eisbachtaler Sportfreunde und TuS Dietkirchen testen für guten Zweck

Die Eisbachtaler Sportfreunde veranstalten am Freitag einen Benefizabend für die Opfer der Flutkatastrophe und für die Familie eines plötzlich aus dem Leben gerissenen Jugendspielers. Teil des Abends ist unter anderem ein Test gegen Hessenligist TuS Dietkirchen.

Die Eisbachtaler Sportfreunde um ihren Kapitän Max Olbrich (links) und Hessenligist TuS Dietkirchen spielen am 6. August zu Gunsten der Flutopfer sowie für die Familie eines plötzlich verstorbenen Eisbachtaler Jugendspielers. Andreas Egenolf / Eisbachtaler Sportfreunde

Am Freitag, 6. August, laden die Eisbachtaler Sportfreunde zum Benefizabend. Der Oberligist will den Opfern der schweren Flutkatastrophe sowie der Familie eines kürzlich verstorbenen Jugendspielers helfen. Um 18 Uhr trifft im Eisbachtalstadion in Nentershausen zunächst das U-19-Team der Sportfreunde auf die JFV Dietkirchen/Offenheim. Für beide Mannschaften stand der zu früh aus dem Leben gerissene Jugendliche auf dem Feld. Beide wollen nun für ihren ehemaligen Mitspieler auf dem Platz stehen und dabei helfen, möglichst viele Spenden für die Familie des Verstorbenen zu sammeln.

Anschließend stehen sich die erste Mannschaft der Eisbachtaler und Hessenligist TuS Dietkirchen gegenüber. Beide Teams wollen eine Woche vor Saisonstart in Bestformation für den guten Zweck kicken und freilich auch dazu beitragen, viele Spenden einzunehmen. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr.

Für beide Spiele, so die Sportfreunde, wird kein Eintritt erhoben. Stattdessen stehen Spendenboxen bereit, welche natürlich gut gefüllt werden sollen. Außerdem wollen die Gastgeber den Erlös aus dem Essens- und Getränkeverkauf an den Verkaufsständen am Kunstrasenplatz sowohl den Flutopfern wie auch der Familie des verstorbenen Eisbachtaler Jugendspielers zugute kommen lassen.