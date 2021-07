Eisbachtaler Sportfreunde reagieren auf Kremer-Verletzung: Philip Kraft verstärkt Torwartposition

Die Eisbachtaler Sportfreunde haben sich die Dienste von Philip Kraft gesichert. Damit reagieren die "Eisbären" auf die Verletzung von Stammkeeper Niklas Kremer, der sich Ende Juni im Training die linke Achillessehne riss.

Ende Juni verletzte sich der Stammtorhüter der Eisbachtaler Sportfreunde schwer. Ohne Fremdeinwirkung riss sich Niklas Kremer im Training die linke Achillessehne. Nun legten die "Eisbären" auf der dünn besetzten Torwartposition nach. Philip Kraft kommt vom SV Hundsangen. Der 31-Jährige wurde unter anderem in der Jugend des 1. FC Köln und des SV Werder Bremen ausgebildet. Zudem konnte sich Kraft einiges von Vater Michael abschauen, der 27-mal für den "Effzeh" in der Bundesliga zwischen den Pfosten stand.

"Unser großer Dank gilt unserem Kooperationspartner aus Hundsangen, der den Wechsel unkompliziert möglich macht und uns so in dieser Notsituation weiterhilft", sagt Eisbachtals sportlicher Leiter Patrick Reifenscheidt. "Philip hat in den Trainingseinheiten bereits gezeigt, dass er trotz der längeren Pause nichts verlernt hat und sehr gut in unsere Mannschaft passt", so Trainer Marco Reifenscheidt.