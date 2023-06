Einzug ins Viertelfinale: Struff schlägt Paul in zwei Sätzen

Als letzter verbliebener Deutscher im ATP-Turnier in Stuttgart wusste Jan-Lennard Struff erneut zu überzeugen. Der 33-Jährige schlug erstmals den US-Amerikaner Tommy Paul und steht nun im Viertelfinale.

Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart. IMAGO/Eibner

Nach dem Triumph über den Chinesen Zhizhen Zhang in der 3. Runde (6:1, 6:4) konnte der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff auch seine Achtelfinalbegegnung beim Rasenturnier in Stuttgart für sich entscheiden. Der gebürtige Warsteiner bezwang den US-Amerikaner Tommy Paul in zwei Sätzen mit 7:6, 7:6 und zog damit ins Viertelfinale ein.

Struff entscheidet beide Tiebreaks für sich

Im ersten Satz am Donnerstagnachmittag mussten beide Akteure direkt ihre Nervenstärke unter Beweis stellen, nachdem sowohl der einzig verbliebene deutsche Teilnehmer als auch der Weltranglisten-16. US-Amerikaner das Aufschlagspiel jeweils fehlerlos durchgebracht hatte. Das entscheidende Tiebreak ging letztlich an Struff, der sich den ersten Satz durch ein Ass sichern konnte.

Ein Tiebreak war auch im zweiten Satz vonnöten, in dem es zu Beginn jedoch nach dem Ausgleich des US-Amerikaners aussah. Mit einem Break ging Paul vorerst in Führung, die er anschließend bei seinem eigenen Aufschlagspiel ausbaute. Struff aber blieb davon unbeeindruckt, gewann sein nächstes Aufschlagspiel wieder und glich schließlich per Break zum zwischenzeitlichen 3:3 aus.

Beim Stand von 6:5 hatte der Deutsche erstmals die Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden, Paul wehrte jedoch vorerst ab und erzwang das erneute Tiebreak. Nach einem weiteren vergebenen Matchball war es das insgesamt 21. Ass am Donnerstag, das dem 33-Jährigen diesmal nicht nur den Satz- sondern auch den Spielgewinn bescherte.

Erster Sieg gegen Paul - Duell mit Tsitsipas droht

Es war der erste Erfolg für Jan-Lennard Struff in einem Aufeinandertreffen mit Tommy Paul, der den Deutschen zuvor in allen vier Duellen besiegt hatte. "Ich bin einfach glücklich, dass ich im fünften Vergleich den ersten Sieg holen konnte. Dass der erste Sieg vor deutschem Publikum geglückt ist, umso besser", erklärte Struff im Interview nach der Partie.

Im Viertelfinale am Freitag könnte der 24. der Weltrangliste dann auf den auf Rang fünf liegenden Stefanos Tsitsipas aus Griechenland treffen, der ab 17 Uhr gegen den Franzosen Richard Gasquet gefordert ist.