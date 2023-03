Einzel in Östersund: Doppelsieg Italien, Herrmann-Wick auf dem Podest

Auf der vorletzten Weltcup-Station in Östersund haben zwei Italienerinnen am Donnerstag den Sieg unter sich ausgemacht, während das deutsche Aushängeschild Denise Herrmann-Wick das Podium komplettierte.

Herrmann-Wick bescherte den deutschen Biathletinnen in Schweden einen Start nach Maß beschert. Die 34-Jährige kam im Einzel über 15 Kilometer mit einer Strafminute auf Rang drei, auf die überlegen siegreiche Italienerin Dorothea Wierer fehlte letztlich 1:38,8 Minute. Für Herrmann-Wick, die den Fehler im ersten Schießen produzierte, war es der vierte Podestplatz des Weltcupwinters, dazu hatte sie bei der Heim-WM in Oberhof mit einmal Gold und zweimal Silber geglänzt.

Vittozzi holt sich die kleine Kugel

Wierer siegte dank einer makellosen Vorstellung in 41:19,6 Minuten vor ihrer ebenfalls fehlerfreien Landsfrau Lisa Vittozzi, die sich mit 25,5 Sekunden Rückstand souverän die kleine Kristallkugel im Einzel sicherte. Vanessa Voigt (1 Strafminute/+2:19,2 Minuten) mit Rang sechs und Hanna Kebinger (2/+2:54,5 - 11.) konnten im Saisonendspurt ebenfalls überzeugen. Janina Hettich-Walz (2/+3:43,4) und Anna Weidel (2/+5:15,0) lagen deutlicher zurück.

Schneider muss krank verzichten

Die bei der Weltmeisterschaft überraschend stark auftrumpfende Sophia Schneider musste wegen eines Infekts der oberen Atemwege kurzfristig passen. Ob die 25-Jährige bereits am Samstag (14 Uhr) in der Staffel oder am Sonntag (13 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) im Massenstart in den Wettkampfbetrieb zurückkehren kann, ist derzeit offen. In der kommenden Woche steht für die Frauen ab Freitag das Weltcupfinale in Oslo an.

Der Wettkampf im Ticker

Weltcup in Östersund/Schweden

Damen, 15 km Einzel

1. Dorothea Wierer (Italien) 41:19,6 Min./0 Schießf.; 2. Lisa Vittozzi (Italien) +25,5 Sek./0; 3. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) +1:38,8 Min./1; 4. Julia Simon (Frankreich) +1:49,5/2; 5. Emma Lunder (Kanada) +2:11,9/0; 6. Vanessa Voigt (Rotterode) +2:19,2/1; 7. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) +2:23,0/2; 8. Chloe Chevalier (Frankreich) +2:24,6/2; 9. Karoline Offigstad Knotten (Norwegen) +2:36,5/0; 10. Polona Klemencic (Slowenien) +2:53,5/2; 11. Hanna Kebinger (Garmisch-Partenkirchen) +2:54,5/2; ... 24. Janina Hettich-Walz (Schönwald im Schwarzwald) +3:43,4/2; 43. Anna Weidel (Kiefersfelden) +5:15,0/2