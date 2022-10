Einwechslung, Assist, Lob - und Auszeit für Sinkgraven

Vor dem Anpfiff verhieß der Blick auf die Leverkusener Ersatzbank nicht unbedingt die Mega-Optionen für Xabi Alonso. Doch während der Partie erwiesen sich die Joker des Spaniers, vor allem Daley Sinkgraven und Nadiem Amiri, als wichtige Faktoren für das Leverkusener Spiel.

"Sie hatten einen guten Impact", lobte Alonso seine Einwechselspieler. "Wir hatten viele Verletzte, aber ich bin sehr zufrieden, wie die Spieler, die wenig Spielzeit hatten, es gemacht haben." Sinkgraven, in der 70. Minute eingewechselt, setzte gar den entscheidenden Akzent, als er mutig in den Strafraum dribbelte und mit seinem Schussversuch das 2:2 von Jeremie Frimong vorbereitete.

Systemumstellung steht Sinkgraven

"Daley hat das beim Tor super gemacht", lobte Simon Rolfes den entschlossenen Vorstoß des Linksverteidigers, der gar keinen guten Start erwischt hatte. War ihm doch beim ersten Ballkontakt die Kugel versprungen, was Wolfsburg eine Ecke bescherte.

Doch danach brachte Sinkgraven mehr Klarheit auf die linke Seite, der mit dem gleichzeitig eingewechselten Timothy Fosu-Mensah das neue Außenverteidiger-Duo in dem in der letzten halben Stunde vom 3-4-3 auf eine 4-4-2 umgestellten System bildete.

Niederländer freut sich über Spielzeit und überstrahlt Bakker

Auf der linken Bahn hatte zuvor Mitchel Bakker mit einem Stellungsfehler den ersten Wolfsburger Treffer eingeleitet und offensiv nicht nur einmal vielversprechende Angriffe mit schlechten Entscheidungen und schwachen Ausführungen zunichte gemacht. Xabi Alonsos Entscheidung, an Bakker trotz dessen unseriösen Auftritts beim 1:5 in Frankfurt festzuhalten, ging nach hinten los.

Sinkgraven hingegen hat in seinen gut zwanzig Minuten auf dem Platz Werbung für sich betrieben, nachdem er vor dem Trainerwechsel so gut wie keine Rolle mehr gespielt hatte. "Für mich war es schön, einen Assist zu geben und wieder Einsatzminuten zu bekommen", resümierte der 27-Jährige, der in Frankfurt für elf Minuten eingewechselt worden war.

Ich glaube, dass ich beide Rollen spielen kann. Daley Sinkgraven

Sinkgravens Pech ist, dass Alonso bislang auf ein 3-4-3 setzt, für das der dynamischere Bakker die besseren physischen Voraussetzungen als linker Schienenspieler mitbringt. Denn so zielstrebig wie vor dem 2:2 agiert der spielstarke, aber offensiv eher zurückhaltende Sinkgraven selten. Als K.-o.-Kriterium sieht dieser das 3-4-3 für sich aber nicht an. "Ich glaube, dass ich beide Rollen spielen kann", sagt Sinkraven, "es hängt am Trainer. Man braucht eine gute Balance. Ich hoffe, dass wir die bald finden."

Im 4-4-2 bzw. 4-2-3-1 in der letzten halben Stunde wirkte Bayer zumindest druckvoller, wenn auch aufgrund der beiden kleinen Offensivkräfte im Zentrum Moussa Diaby (1,71 Meter) und Amine Adli (1,74) die richtigen Adressaten für ein verstärktes Flügelspiel fehlten.

Alonso fordert Flexibilität - zu Gunsten Sinkgravens?

Xabi Alonso schließt die Variante mit Viererabwehr, die Sinkgraven entgegenkommt, zumindest für die Zukunft nicht aus: "Wir haben beide Optionen. Wir wollen flexibel sein. Wir hatten andere Außenverteidiger, wir hatten zwei Spieler auf beiden Flügeln, wir waren oft nahe an der Box, aber wir hatten nicht so viele gute Abnehmer für Flanken."

In Madrid hätte sich die Variante mit der Viererkette erneut angeboten Schließlich siegte Bayer beim überzeugenden 2:0-Erfolg gegen Atletico im 4-2-3-1. Und Sinkgraven hätte sich im Duell mit Bakker ohnehin eine Startelfchance verdient. Doch für die Champions League wurde der Techniker nicht gemeldet.

Aranguiz keine Alternative, Schick vor Comeback

Anders als Sinkgraven wird Patrik Schick in Madrid wahrscheinlich wieder dabei sein. Der Mittelstürmer hatte sich am Donnerstag eine Blessur an den Adduktoren zugezogen (allerdings nicht auf der im Sommer operierten Seite) und gegen Wolfsburg gefehlt. "Es ist nicht weiter ernst, wir müssen von Tag zu Tag gucken", gab Simon Rolfes Entwarnung, "möglich, dass es am Mittwoch wieder geht."

Für Charles Aranguiz gilt dies hingegen eher nicht. Der Chilene, den immer wieder Wadenprobleme plagen, wird am Mittwoch voraussichtlich noch nicht wieder einsatzfähig sein. Sinkgraven ist es, darf aber nicht.