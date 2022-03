Eintracht zwischen Freude und Ärger: "Müssen drei, vier Tore machen"

In Sevilla war mal wieder die Europa-Eintracht zu sehen. Kompakt, gefährlich, selbstbewusst - am Ende stand es aber nur 2:1 im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals bei Real Betis. Nach dem Spiel war man sich deswegen nicht ganz einig, wie das Ergebnis einzuordnen ist.

"Wenn uns das einer vor dem Spiel gesagt hätte …", sagte Keeper und Kapitän Kevin Trapp nach dem Spiel am "RTL"-Mikrofon und deutete damit an, dass dieser SGE-Erfolg über Real Betis durchaus als Überraschung zu bewerten ist.

Denn die Beticos sind längst aus dem Schatten des großen FC Sevilla herausgetreten, in der Liga auf Rang fünf und noch in allen drei Wettbewerben dabei. Kurzum: Sevilla kennt seit geraumer Zeit zwei starke Klubs. Doch der Preis dafür ist hoch, für die Südspanier war das Heimspiel gegen die SGE bereits die 17. Partie in diesem Kalenderjahr. Die Adler kamen im gleichen Zeitraum gerade einmal auf neun!

Unnötige Spannung für das Rückspiel

"Man hat gesehen, dass ihnen die Frische ein bisschen fehlt, deswegen haben wir viel variiert", so Djibril Sow. Mal liefen die Hessen vorne an, mal pressten sie im Mittelfeld, mal fielen sie bis in die eigene Hälfte zurück. Das Resultat war eine Vielzahl an Chancen, wobei am Ende aber nur zwei in Tore umgemünzt wurden. "Wir müssen drei, vier Tore machen. Mit dem 2:1 ist Sevilla besser bedient als wir", ärgerte sich Sow daher auch nach Spielende. Gerade vor dem Hintergrund des Wegfalls der Auswärtstorregel in dieser Saison sorgt das vor dem Rückspiel am nächsten Donnerstag (21 Uhr) für Spannung, die eigentlich gar nicht mehr nötig wäre.

"Fantastische Leistung, Spitzenauftritt"

Von alledem wollte Trainer Oliver Glasner nach dem zweiten überzeugenden Auftritt binnen weniger Tage (4:1 bei Hertha BSC) nichts wissen. Ein "Spitzenauftritt", eine "fantastische Leistung" seiner Mannschaft hat der Coach beobachten können. "Mit dem 1:0 haben wir die Sicherheit bekommen. Dann waren wir immer dran, waren lästig und haben mit großem Willen verteidigt", so Glasner.

Doch auch der 47-Jährige kennt die Tücken der K.-o.-Runde und weiß: "Eigentlich gehen wir jetzt erst in die Halbzeit. Es gilt, bescheiden zu bleiben." Dabei wird Glasner nicht nur das Rückspiel, sondern auch die nächste Aufgabe in der Bundesliga im Kopf gehabt haben. Denn am Sonntag (17.30 Uhr) treffen die Hessen auf den Tabellennachbarn aus Bochum.

Dort soll der positive Trend fortgesetzt werden, damit auch das Rückspiel gegen Real Betis mit breiter Brust angegangen werden kann - und damit die Europa-Eintracht für die kommende Saison 2022/23 noch die Chance hat, weiterhin die Europa-Eintracht sein zu dürfen.