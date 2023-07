Eintracht zieht Nachtigall und Veit ins Bundesliga-Team hoch

Die Bundesliga-Frauen der Frankfurter Eintracht bekommen Verstärkung. Sophie Nachtigall und Jella Veit haben Profiverträge erhalten.

Der Bundesliga-Kader der Eintracht-Frauen wächst um zwei Spielerinnen: Sophie Nachtigall und Jella Veit schaffen den Sprung aus der U 20 ins Team von Niko Arnautis und erhalten jeweils einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Beide hatten bereits im Wintertrainingslager die ersten Einheiten mit dem Erstliga-Team absolviert und sollen nun dauerhaft oben integriert werden.

Nachtigall pfeilschnell und dynamisch

Nachtigall war im vergangenen Sommer vom Hamburger SV gekommen und wurde sofort Stammspielerin im Zweitliga-Team der Hessinnen. Für die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat die offensive Mittelfeldspielerin bereits 14 Partien absolviert und wird mit dem Team Mitte Juli zur Europameisterschaft nach Belgien reisen. "Sophie ist eine sehr zielstrebige Spielerin mit einer hohen Schnelligkeit und Dynamik. Sie hat sich nach ihrem Wechsel von Hamburg nach Frankfurt direkt in der 2. Liga behaupten und ihre Stärken zeigen können", sagte der Sportliche Leiter und Cheftrainer Niko Arnautis anlässlich der Vertragsverlängerung.

Auch Veit spielt für die DFB-U-19

Abwehrspielerin Veit war schon im Sommer 2021 ebenfalls vom HSV in die U 20 von Eintracht Frankfurt gekommen. Sie war Kapitänin der SGE-Zweiten in der vergangenen Spielzeit und führte die deutsche U 17 im Mai 2022 zum EM-Titel. Bei der U-17-Weltmeisterschaft erreichte die Fritz-Walter-Medaillen-Gewinnerin im selben Jahr Platz vier, aktuell steht sie im EM-Kader der deutschen U-19-Nationalmannschaft.

"Jella ist sehr zweikampf- und kopfballstark und besitzt eine gute Physis. Gleichzeitig ist sie als Abwehrspielerin sehr mutig im Spielaufbau nach vorne. Als Kapitänin beim DFB und bei unserer U 20 konnte sie in der vergangenen Saison in die Führungsrolle hineinwachsen. Genauso wie Sophie ist Jella ein hoffnungsvolles Talent, dem wir zutrauen, den nächsten Schritt zu gehen", so Arnautis.