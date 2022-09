Eintracht zahlt Lehrgeld: "Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider"

Das Champions-League-Debüt der Eintracht gegen Sporting ging schief. Mit der Leistung waren die Frankfurter aber alles andere als unzufrieden.

Ein bitteres Debüt in der Champions League erlebte Eintracht Frankfurt am Mittwoch. IMAGO/Sven Simon

"Das ist extrem bitter, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, wo wir das 1:0 machen müssen, dann wird es wahrscheinlich ein anderes Spiel", bilanzierte Djibril Sow nach der Partie bei DAZN. Randal Kolo Muani ließ jedoch zu Beginn gleich eine Riesenchance aus, und auch sonst belohnten sich die Hessen nicht für gute erste 45 Minuten.

"In der zweiten Halbzeit haben wir zehn, 15 Minuten schon einen Blackout, wo sie das Spiel auch zumachen. Das ist Champions League, sie machen aus drei Chancen drei Tore", fuhr Sow fort. In eine ähnliche Kerbe schlug auch Keeper Kevin Trapp: "Das ist Champions-League-Niveau, wir haben viel Lehrgeld bezahlt hinten raus. Wir haben meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht, hatten viele Möglichkeiten, ein Tor zu schießen. In der Champions League entscheiden Details, das haben wir heute gemerkt."

Sporting hatte über das gesamte Spiel mehr Ballbesitz, wusste damit lange aber nichts anzufangen. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Portugiesen und waren dreimal eiskalt zur Stelle. "Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider. Das zweite und dritte Tor kriegen wir nach einem Konter, was so nicht passieren darf. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig, das Ganze einzuordnen, weil wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben", befand Trapp.

Glasner: "War ein Sieg der Effizienz"

Auch Oliver Glasner fand, dass sein Team angesichts der Möglichkeiten hätte in Führung gehen müssen. Doch das passierte nicht und somit musste Frankfurts Trainer zugeben: "Das war ein Sieg der Effizienz. Den zweiten Abschluss von Sporting im ganzen Spiel musst du aus dem Netz holen. Dann hat man gesehen, welche Qualität sie im Konterspiel haben. Und dann haben sie uns knallhart abgeschossen."

Doch der Blick ging nach dieser bitteren 0:3-Niederlage auch direkt wieder nach vorne. "Das tut weh, aber wird uns nicht umwerfen, sondern wir werden viel daraus ziehen können", so Glasner, für den es mit seinem Team am Samstag gegen Wolfsburg und dann am Dienstag in der Königsklasse in Marseille weitergeht.

Was die Frankfurter auch aus dem Spiel ziehen können, und ohnehin schon wussten, ist, dass die Fans immer hinter ihnen stehen. So wurde die Eintracht auch nach dem 0:3 vom eigenen Anhang gefeiert. "Was die Fans hier abreißen, das ganze Spiel, auch davor, das ist unglaublich, einmalig", freute sich Sportvorstand Markus Krösche, als er nach dem Spiel in die Fankurve blickte.