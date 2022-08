Eintracht verzichtet gegen Real auf Kostic

Eintracht Frankfurt tritt im UEFA-Supercup gegen Real Madrid am Mittwoch ohne Filip Kostic an - er steht vor dem Abschied.

Man werde auf den 29-jährige Flügelspieler "verzichten", weil sich dieser "in finalen Gesprächen mit einem neuen Klub" befinde. Seit Tagen rückt Kostics Wechsel zu Juventus Turin näher.

"Filip hat sich in der abgelaufenen Saison mustergültig verhalten und einen großen Anteil am Gewinn der UEFA Europa League", wird Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag vor dem Abflug nach Helsinki in einer Klubmitteilung zitiert. "Wir haben immer gesagt, dass wir ihm bei einem für alle Seiten guten Angebot keine Steine in den Weg legen und gesprächsbereit sind."

Und "aktuell sind wir in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Verein und es zeichnet sich eine Lösung ab. Wir haben einen breiten Kader und ein sehr hohes Vertrauen in die Jungs, die alle ihre Chance verdient haben und auf die kommenden Aufgaben brennen", so Krösche weiter. "Vor diesem Hintergrund haben wir uns - auch auf Wunsch des möglichen neuen Klubs - dazu entschieden, das Spiel gegen Real Madrid ohne Filip zu bestreiten."

Kostic war 2018 vom Hamburger SV zur Eintracht gewechselt und hatte sich zum absoluten Leistungsträger auf der linken Außenbahn entwickelt. Nun wird der 48-malige serbische Nationalspieler die Frankfurter aller Voraussicht nach ein Jahr vor Vertragsende als amtierender Europa-League-Sieger verlassen.

Die Eintracht darf mit einer Ablöse in Höhe von etwa 15 Millionen Euro rechnen, etwa drei Millionen Euro können über Bonuszahlungen noch hinzukommen. Vor einem Jahr hatte Lazio Rom nur zehn Millionen Euro geboten.

Sollte der Wechsel zu Juve klappen, könnte Kostic bereits in der Gruppenphase der Champions League erneut auf die SGE treffen. Diese gehört bei der Auslosung zum ersten Topf, Juventus, in der Serie A nur Vierter geworden, lediglich zum zweiten.