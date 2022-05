Eintracht: Versöhnung mit Hütter, Bobic sagt ab

Das Halbfinal-Rückspiel der Eintracht gegen West Ham erlebt ein Stelldichein der Prominenz. Auf ein bestimmtes Wiedersehen freut sich Vorstandssprecher Axel Hellmann nach eigener Aussage besonders.

Etwa 6000 englische Fans erwartet man in Frankfurt zum Europa-League-Halbfinale gegen West Ham am Donnerstag - nur etwa die Hälfte davon wird im Besitz eines Tickets fürs Spiel sein. Illegale Zutrittsversuche, kündigte Eintrachts Vorstandssprecher Axel Hellmann am Dienstag im Rahmen einer Medienrunde an, "werden wir sehr konsequent unterbinden". Verbunden mit dem Hinweis an die eigenen Fans, wegen des absehbaren Menschenauflaufs rund ums Stadion selbst innerhalb der Stadt einen Anreiseweg von 90 Minuten einzukalkulieren.

Neben Ceferin kommen auch Neuendorf, Hopfen, Watzke und Flick

Viel lieber als über etwaige ungebetene Gäste sprach Hellmann aber natürlich über jene namhaften Besucher, die mit offenen Armen empfangen werden. Neben UEFA-Präsident Aleksander Ceferin haben sich unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFL-Chefin Donata Hopfen, DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke und Bundestrainer Hansi Flick angesagt.

Auf Einladung der Eintracht gibt es zudem ein Stelldichein diverser ehemaliger Trainer und Funktionäre wie Friedhelm Funkel, Armin Veh, Niko und Robert Kovac, Heribert Bruchhagen oder Bruno Hübner. Was Hellmann besonders am Herzen liegt: Auch Adi Hütter, der den Klub vergangene Saison ja erst in die Europa League geführt hat, will die Einladung annehmen. "Das", so der Boss, "freut mich ganz besonders."

"Der Zeitpunkt ist gekommen, gewisse Dinge abzuhaken und glattzuziehen"

Hütters Abgang nach Gladbach hatte im Frühsommer 2021 zu einigen Verwerfungen geführt, nicht zuletzt zwischen dem Coach und Hellmann persönlich. Gerade jetzt vor so einer historisch bedeutsamen Partie sah Hellmann "den Zeitpunkt gekommen, um gewisse Dinge der Vergangenheit abzuhaken und glattzuziehen. Das haben Adi und ich gemacht in einem halbstündigen Telefonat."

Im Sommer soll noch ein persönliches Treffen folgen. Hütters "belastetes Verhältnis zur Eintracht und zum Umfeld" sei inzwischen spürbar entspannt, versichert Hellmann. Womit auch dem am kommenden Sonntag anstehenden Gastspiel des Österreichers mit der Borussia ein Großteil der Brisanz genommen sein könnte.

Bobic verweist auf wichtige Sitzung

Übrigens: Auch Ex-Sportvorstand Fredi Bobic habe laut Hellmann natürlich eine Einladung erhalten. Der aktuelle Hertha-Geschäftsführer habe aber mit Verweis auf eine wichtige Sitzung abgesagt.