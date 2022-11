Eintracht verlängert Vertrag mit Hauptsponsor

Eintracht Frankfurt hat am Dienstag die Verlängerung mit Hauptsponsor "Indeed" bis 2026 bekanntgegeben. Das Engagement wird zur neuen Saison sogar ausgeweitet.

Der Bundesligist hat mit seinem Haupt- und Trikotsponsor eine inzwischen dritte Vertragslaufzeit vereinbart, die ab 1. Juli 2023 starten wird und bis zum 30. Juni 2026 datiert ist. Außerdem wird die Zusammenarbeit ausgeweitet.

Zur kommenden Saison wird das Unternehmen auch bei allen weiteren Fußballmannschaften der Frauen - das war aufgrund der Fusion des 1. FFC Frankfurt mit der SGE im Jahr 2021 beim vergangenen Vertragsabschluss noch nicht möglich - sowie beim U-21-Team der Männer und im eSports-Bereich präsent sein.

Die bisherigen mehr als fünf Jahre sind ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft im Profisport. Axel Hellmann

"Indeed", das sich selbst als größte Jobwebsite der Welt bezeichnet, ist seit Sommer 2017 Hauptsponsor der SGE. "Die bisherigen mehr als fünf Jahre sind ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft im Profisport", sagt Axel Hellmann. Der Eintracht-Vorstandssprecher spricht von einem "Zeichen zur rechten Zeit in Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheiten", die Verlängerung verschaffe dem Klub frühzeitig Planungssicherheit für die neue Saison. Die Verlängerung bis 2026 sei "fast der Horizont einer Dekade. Das ist sehr hoch zu bewerten".

Auch Frank Hensgens, Geschäftsführer der Indeed Deutschland GmbH, erinnert sich an den Beginn der Partnerschaft: "Wenn mir damals jemand gesagt hätte, welche Geschichte hier mit dem Sponsorship passieren würde, das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Wir als Indeed sind super zufrieden mit den letzten fünf Jahren." In diese Zeit fallen der DFB-Pokal-Sieg 2018, der Einzug ins Europa-League-Halbfinale 2019 und der Gewinn der Europa League 2022. Zufrieden konstatiert Hensgens: "Wir haben auch international eine riesige Reichweite erzielt, das war am Anfang gar nicht der Plan."