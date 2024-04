Eintracht verlängert mit Chandler und sorgt damit für Verwirrung

Eintracht Frankfurt sorgte am Donnerstag mit der Vertragsverlängerung von Timothy Chandler bis 2025 für Schmunzeln. Denn laut einer drei Jahre alten Pressemitteilung hatte der 34-Jährige bereits 2021 bis 2025 verlängert.

"Der gebürtige Frankfurter hat seinen Vertrag bei der Eintracht um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert", hieß es in der aktuellen Pressemitteilung der Hessen, die damit für etwas Verwirrung sorgten. Denn bereits am 6. Mai 2021 hieß es in einer Mitteilung der SGE: "Der dienstälteste Frankfurter Profi Timothy Chandler hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig um drei Jahre bis 2025 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des gebürtigen Frankfurters hätte noch Gültigkeit bis 2022 besessen", hieß es dort aus heutiger Sicht wohl fälschlicherweise.

Offenbar hatte Chandler also nicht seinen Vertrag von 2022 um drei Jahre ausgedehnt, sondern er hatte 2021 um drei weitere Spielzeiten verlängert, sodass sein Arbeitspapier diesen Sommer ausgelaufen wäre. Bemerkenswert allerdings, dass der Fehler von der Eintracht nie korrigiert wurde.

"Ansprechpartner auf dem Platz und in der Kabine"

Die erneute Unterschrift sorgte jedenfalls für glückliche Gesichter. "Timmy ist eine Identifikationsfigur und ein wichtiger Spieler für uns", kommentierte also Sportvorstand Markus Krösche. "Gerade für die jungen Spieler ist er ein wertvoller Ansprechpartner auf dem Platz und in der Kabine. Mit seiner positiven Energie schafft er es, andere mitzureißen. Wir sind glücklich darüber, dass er mindestens ein weiteres Jahr bei uns spielen wird."

Fast ein ganzes Leben bei der Eintracht

2001 ging das Abenteuer Eintracht für den damals zehnjährigen Chandler los. Lediglich von 2010 bis 2014 kickte der in Frankfurt geborene 29-malige US-Nationalspieler zwischenzeitlich für den 1. FC Nürnberg. Allerdings spielte der rechte Verteidiger zuletzt nur noch eine sportliche Nebenrolle und hat lediglich fünf Einwechslungen in seiner Bundesliga-Bilanz der laufenden Saison zu verbuchen.

"Eintracht Frankfurt ist mein Zuhause. Das ist meine zweite Familie", begründet Chandler und ist noch nicht müde: "Ich brenne darauf, auch in der kommenden Saison mit dem Adler auf der Brust zu spielen. Ich bin immer noch topfit und voller Tatendrang. Wir haben ambitionierte sportliche Ziele."

Dem Verein wird er wohl so oder so treu bleiben. 2021 hieß es in der Mitteilung jedenfalls bereits: "Der neue Kontrakt enthält außerdem die Option auf eine noch nicht näher definierte Weiterbeschäftigung im Anschluss an die aktive Spielerkarriere." Fortsetzung folgt wahrscheinlich also ...